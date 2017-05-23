Рада прийняла закон про навчання дітей з особливими освітніми потребами

Верховна Рада прийняла закон №6437 Про внесення змін до закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг.

За основу і в цілому за закон проголосували 297 нарродних депутатів.

Ініціаторкою законопроекту є дружина президента Марина Порошенко. Саме президент і подав цей проект у Раду два тижні тому.

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Рада прийняла закон про навчання дітей з особливими освітніми потребами

Законопроект передбачає закріплення права на освіту осіб з особливими освітніми потребами і надати їм можливість отримувати освіту в усіх навчальних закладах, у тому числі безоплатно в державних і комунальних навчальних закладах, незалежно від "встановлення інвалідності".

Він запроваджує та регулює дистанційну та індивідуальну форми навчання.

Закон також визначає поняття "особа з особливими освітніми потребами", "інклюзивне навчання".

Крім того, він регулює можливість особам з особливими освітніми потребами отримати психолого-педагогічну та корекційно-розвиткову допомогу, створити для таких осіб інклюзивні та спеціальні групи (класи) у загальноосвітніх навчальних закладах.

Голова комітету з питань освіти Олександр Співаковький повідомив, що цей документ був одноголосно схвалений на засіданні комітету.

"Цей законопроект дає меседж до прийняття базового закону "Про освіту" в цілому. Я сподіваюсь ми його будемо розглядати 11 липня у цьому залі", – наголосив він.

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У чинному нині законі "Про освіту" про інклюзію взагалі не йдеться. Про це нещодавно писали Маріанна Онуфрик та Антон Дробович у своїй статті "Must have" нового закону "Про освіту" для "Української правди. Життя".

Люди з інвалідністю згадуються у ньому лише в контексті організації харчування учнів з додатковими потребами, або втрати працездатності педагога.

Натомість, у новому законопроекті "Про освіту" є цілі окремі статті, у яких йдеться про організацію інклюзивного навчання, дотримання прав осіб з особливими освітніми потребами і висуваються вимоги щодо забезпечення доступності навчальних корпусів та класів.

"Інклюзивність освіти, виписана у законопроекті, є добре продуманою і, в разі його прийняття саме в такій редакції, буде реформаторським кроком, направленим на справжній, а не декларативний людиноцентризм", – зазначали автори статті.

Експерти відзначали, що існує деяка суперечність у позиції Петра Порошенка – він пропонує внести зміни до чинного закону "Про освіту" і одночасно закликає депутатів підтримати новий проект "Про освіту" 3491-д, який фактично скасовує чинний закон.

"Або це означає, що президент не розраховує на швидке прийняття 3491-д, або просто публічно демонструє підтримку зусиль команди своєї дружини, яка вже деякий час публічно сприяє розвитку інклюзивної освіти", – уточнювали Онуфрик і Дробович.