75% ефіру – українською мовою. Рада проголосувала за квоти на ТБ

Верховна Рада внесла зміни до Закону щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації №5313.

Рада ухвалила україномовні квоти на ТБ. Фото karelind/Depositphotos

"За" проголосували 269 народних депутатів.

Законопроект встановлює, що для телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення, частка передач та/або фільмів українською мовою має становити не менше як 75% протягом доби у кожному з проміжків часу з 7.00 до 18.00 та з 18.00 до 22.00;

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Для телеорганізацій регіональної та місцевої категорій мовлення закон встановлює обов’язкову частку україномовного контенту на рівні 50%.

Окремо законопроект визначає обов’язкову частку новин державною мовою, а саме не менше 75% від загальної тривалості всіх новин у кожному з проміжків часу з 7.00 до 18.00 та з 18.00 до 22.00;

Уточнюється, що передача вважається українською мовою, якщо всі виступи дикторів (ведучих) виконані винятково українською мовою.

Однак, допускається використання без дублювання і озвучення репортажів з місць подій, які не супроводжуються коментарями або іншим текстовим супроводом ведучого.

У передачі, виконаній українською мовою, допускається використання без дублювання, озвучення:

а) репортажів з місць подій, в яких не використовуються коментарі або інший текстовий супровід дикторів (ведучих);

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б) трансляцій виступів запрошених учасників (гостей) інформаційних та інформаційно-аналітичних передач, за умови, що участь того самого гостя в цій передачі носить епізодичний, не періодичний (не регулярний) характер, і він не є диктором (ведучим) передачі;

в) музичних творів з текстом (пісень), які є частиною передачі не музичного жанру, та використані в ній лише як звуковий супровід.

Зазначені обов’язкові частки передач державною мовою стосуються тільки телерадіоорганізацій, які відповідно до умов ліцензій здійснюють ефірне та багатоканальне (цифрове) мовлення з використанням радіочастотного ресурсу.

Крім того, з голосу було внесено поправки щодо дублювання російськомовного кіно радянського періоду українською.

Ініціаторами законопроекту виступили Микола Княжицький та Вікторія Сюмар. У залі були присутні відомі українські актори та режисери, які підтримали законопроект.

Нагадаємо, 16 березня Верховна Рада підтримала в першому читанні проект закону про квоти на мовлення українською мовою на телеканалах.