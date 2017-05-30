Після блокування російських соцмереж українська аудиторія Facebook зросла на 1,5 млн

За 2 тижні кількість українських користувачів Facebook зросла на 1,5 млн.

Якщо в попередні роки українська аудиторія Facebook росла стабільні 35-40%, пише Watcher, то зараз все змінилося.

Станом на 30 травня український сегмент цієї соцмережі 8,3 млн.

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Станом на 30 травня український сегмент цієї соцмережі 8,3 млн

За методологією Facebook користувачами соцмережі є люди, які хоча б один раз протягом останніх 30 днів заходили в соцмережу будучи при цьому залогіненими. Тобто в цій статистиці не враховуються, наприклад, зареєстровані користувачі, які не заходять в соцмережу протягом останніх 30 днів, а також люди, які не зареєстровані в соцмережі, але переглядають її контент (наприклад, відео).

За останні 8 років – з квітня 2009 року – аудиторія Facebook в Україні виросла у 131 раз (з 63 тисяч до 8,3 млн).

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" зараз в Україні діє заборона інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru, ВКонтакте, Одноклассники.

Санкції також введені проти ТОВ Яндекс, російських компаній розробників-антивірусів "Лабораторія Касперського" і "Доктор Веб". Буде заблоковано і доступ до сайту "Кинопоиск".