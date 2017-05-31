"covfefe": Трамп помилився у твіті й підірвав соцмережі

Президент США Дональд Трамп написав твіт, у якому намагався висловитися про негативне висвітлення чогось у пресі, проте замість слова "coverage" ("negative press coverage") він надрукував "covfefe".
|Трамп написав твіт, у якому замість слова "coverage" він надрукував "covfefe". Фото mashable.com
Незакінчений твіт із таємничим словом провисів близько 6 годин у мікроблозі президента й встиг набрати майже сто тисяч ретвітів.
|Незакінчений твіт із таємничим словом провисів кілька годин у мікроблозі президента
Пізніше допис було видалено, натомість замість нього з'явився інший – "Хто здогадається, що означає "covfefe"? – йдеться у ньому.
Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 травня 2017 р.
Користувачі соцмереж спробували вгадати, яке значення має твіт Трампа.
Хтось припустив, що російською "covfefe" означає "я йду у відставку", інші писали, що "covfefe" – це стан душі, кодове слово для запуску ядерних ракет, ім'я нового покемона із зачіскою чинного американського президента чи просто-напросто "кава".
This is #covfefe translated from Russian. pic.twitter.com/1Im7ZzLO0Y— Kristina Wong ❄️ (@mskristinawong) 31 травня 2017 р.
#Covfefe will destroy us all pic.twitter.com/KAKFYIc9P3— Alister Borthwick (@Alister_13) 31 травня 2017 р.
#covfefe is a state of mind. pic.twitter.com/eC6zWHCssLРеклама:— Skeller85 (@skeller85) 31 травня 2017 р.
New Pokemon has been announced! #covfefe pic.twitter.com/UXLfWq3irD— Jamill Payne (@JamillPayne) 31 травня 2017 р.
Even Queen is Disturbed ! #Covfefe pic.twitter.com/tgGTb2KC0R— ❤️RABIA ANUM FAN❤️ (@IamWaleed19) 31 травня 2017 р.
We are happy to announce that we'll now be stocking @realDonaldTrump's favourite morning drink! #Covfefe pic.twitter.com/QSLq4G6ytp— Lidl Ireland (@lidl_ireland) 31 травня 2017 р.
Come get your #covfefe fix this morning pic.twitter.com/ygopQosyCs— Off the Ground (@offthegrounduk) 31 травня 2017 р.
To sum up the #Covfefe ordeal: pic.twitter.com/aNvVbf2X8k— Jordan Rhone (@JordanRhone_) 31 травня 2017 р.
Nescovfee, what else? #covfefe 😂 pic.twitter.com/t3ca7qqTjQ— Guise Bule (@guisebule) 31 травня 2017 р.
Just woke up & see that new White House plan to have lawyers vet Trump's tweets is off to the races #covfefe pic.twitter.com/7XmKXlSWN1— RiotWomenn (@riotwomennn) 31 травня 2017 р.
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У базі онлайн-словника англомовного сленгу Urban Dictionary "covfefe" визнали словом дня й запропонували більше 106 варіантів визначення.
Наприклад, Covfefe (іменник) – коли хочеться сказати "coverage", але твої руки занадто малі, щоб натиснути на всі потрібні літери на клавіатурі.
У другому тлумаченні сказано, що оскільки це слово вжив сам Трамп, воно вочевидь має надзвичайно важливе значення. Третє – "те, що говорить людина, яка не може бути лідером вільного світу".