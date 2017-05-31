"covfefe": Трамп помилився у твіті й підірвав соцмережі

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31 травня 2017

Президент США Дональд Трамп написав твіт, у якому намагався висловитися про негативне висвітлення чогось у пресі, проте замість слова "coverage" ("negative press coverage") він надрукував "covfefe".

Трамп написав твіт, у якому замість слова "coverage" він надрукував "covfefe". Фото mashable.com

Незакінчений твіт із таємничим словом провисів близько 6 годин у мікроблозі президента й встиг набрати майже сто тисяч ретвітів.

Незакінчений твіт із таємничим словом провисів кілька годин у мікроблозі президента

Пізніше допис було видалено, натомість замість нього з'явився інший – "Хто здогадається, що означає "covfefe"? – йдеться у ньому.

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Користувачі соцмереж спробували вгадати, яке значення має твіт Трампа.

Хтось припустив, що російською "covfefe" означає "я йду у відставку", інші писали, що "covfefe" – це стан душі, кодове слово для запуску ядерних ракет, ім'я нового покемона із зачіскою чинного американського президента чи просто-напросто "кава".

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У базі онлайн-словника англомовного сленгу Urban Dictionary "covfefe" визнали словом дня й запропонували більше 106 варіантів визначення.

Наприклад, Covfefe (іменник) – коли хочеться сказати "coverage", але твої руки занадто малі, щоб натиснути на всі потрібні літери на клавіатурі.

У другому тлумаченні сказано, що оскільки це слово вжив сам Трамп, воно вочевидь має надзвичайно важливе значення. Третє – "те, що говорить людина, яка не може бути лідером вільного світу".


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