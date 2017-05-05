Учасниці Comedy Woman СБУ заборонила в'їзд в Україну

Російській телеведучій та учасниці "Comedy Woman" Катерині Варнаві заборонили в'їзд в Україну на 5 років.
|фото: star.korupciya.com
Про це йдеться у відповіді СБУ на запит "Обозревателя".
"Її дії суперечать інтересам забезпечення безпеки України", - пояснили виданню в СБУ.
У мережі є відео, в якому учасниці Comedy Woman співають пісню про президента Росії Володимира Путіна під час концерту в Криму у 2016 році.
Прикордонники пояснили це тим, що не мали підстав не впускати гумористок в Україну.
Мовляв, у них не було вагомих доказів того, що гумористки відвідували окупований Крим, порушуючи встановлені українським законодавством правила.
Нагадаємо, з 2014 року Катерина Варнава - співведуча Сергія Притули у програмі "Хто зверху" на Новому каналі. Вона замінила Ольгу Фреймут.