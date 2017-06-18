Як пройшов Марш рівності у Києві. (Не)без провокацій

У Києві, в рамках Міжнародного Форуму ЛГБТ "КиївПрайд-2017", відбувся "Марш рівності".

За даними організаторів, цього року на Марш рівності вийшли 3,5 тис. осіб.

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Фоторепортаж Дмитра Ларіна

10:43 Марш завершився. Учасників організовано впустили на станцію метро "Льва Толстого". Потяг відвіз їх на кінцеву. Від метро курсували автобуси, які відвозили учасників на безпечну відстань від зони проведення Маршу та можливих провокаторів.

У метро учасники маршу співали.

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10:36 Марш рушив, а блокувальників заблокувала поліція і нацгвардія.

10:33 За Маршем Рівності можна було стежити через стрім "Української правди".

10:30 Маршем ішли також Максим Нефьодов і Світлана Заліщук.

10:29. "Радіо Свобода" поспілкувалось із заступницею міністра внутріщніх справ Анастасією Деєвою, яка долучилась до маршу: "Я дуже задоволена, як працюють правоохоронці"

10:28 УП.Життя з місці події повідомило про сутички поблизу Льва Толстого, туди масово побігла поліція.

10:23 Марш підтримала посол Великобританії Джудіт Гоф.

10:20. Марш рівності підтримав Дмитро Кулеба.

Для 🇺🇦 важливо, щоб #kyivpride2017 пройшов спокійно. Насильство проти учасників неприпустиме. Члени ЛГБТ спільноти мають право бути собою. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 18 червня 2017 р.

10:18 УП.Життя на місці події помітило багатьох іноземців. Поліція працювала дуже організовано.



10:12. Колона рушила. Через противників маршу колонія змінила маршрут і повернула на вулицю Богдана Хмельницького.

10:11. До Маршу рівності приєднався посол Канади Роман Ващук.

"Кожен має право мати свій погляд, але не має права вдаватися до насильства"

Посол Канади на #KyivPride2017

LIVE: https://t.co/7ycDHox2uh pic.twitter.com/8MioxjIkG5 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 18 червня 2017 р.

10:01. У кількох молодих людей вилучили три газові балончики і три балаклави. Про це в коментарі Громадському радіо повідомила начальниця відділу комунікацій ГУ Найцполіції Києва Оксана Блищик. Ще є інформація про вилучення курячих яєць і зеленки.

9:55 На Марші все спокійно.

9:52 За рамки пройшли не згідні з проведенням Маршу Рівності.

#KyivPride2017 за рамки пройшли не згодні з проведенням Маршу Рівності люди. pic.twitter.com/bUuPUgkKTP — IT Sector Харків (@itsector) 18 червня 2017 р.

9:37 Націоналісти пригнали ще одну машину, щоб заблокувати марш. Відео Максима Кудимця.

Націоналісти ще пригнали машину щоб перекрити дорогу маршу #KyivPride2017 pic.twitter.com/ILBb516nYA — Ще той Кудимець (@Zoreslav4yk) 18 червня 2017 р.

Колона Маршу Рівності планувала пройти від КНУ ім. Тараса Шевченка до площі Льва Толстого.

В рамках "КиївПрайду" традиційно наприкінці травня та в першій половині червня відбувається низка заходів, присвячених правозахисній тематиці.

Напередодні цьогорічного заходу невідомі хакери зламали сайт організаторів Маршу та відправляли на електронні адреси листи із погрозами.

В ніч на 18 червня, представники праворадикальних рухів заблокували місце де мав проводитися Марш. Про це у своєму Facebook написав прес-секретар "Правого сектору" Артем Скоропадський.

Периметр зони проведення заходу з ночі був оточений працівниками Національної і Патрульної поліції, нацгвардійців, курсантів МВС і спецпризначенців (всього, за словами організаторів, правоохоронців буде близько шести тисяч).

Перед початком маршу уже стались перші сутички між учасниками та націоналістами.

Націоналісти спалили веселковий прапор. Пообіцяли, що так буде зі всіма які побачать. #KyivPride2017 pic.twitter.com/lbJBS5CKTV — Ще той Кудимець (@Zoreslav4yk) 18 червня 2017 р.

У зону проведення Маршу пускали до 10 ранку через рамки на чотирьох входах, перекрили на вихід дві станції метрополітену "Льва Толстого" та "Палац Спорту".

Вартували кілька бригад "Швидкої" та волонтери "Червоного хреста".