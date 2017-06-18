Як пройшов Марш рівності у Києві. (Не)без провокацій

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18 червня 2017

У Києві, в рамках Міжнародного Форуму ЛГБТ "КиївПрайд-2017", відбувся "Марш рівності". 

За даними організаторів, цього року на Марш рівності вийшли 3,5 тис. осіб.

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Фоторепортаж Дмитра Ларіна

10:43 Марш завершився. Учасників організовано впустили на станцію метро "Льва Толстого". Потяг відвіз їх на кінцеву. Від метро курсували автобуси, які відвозили учасників на безпечну відстань від зони проведення Маршу та можливих провокаторів.

У метро учасники маршу співали.

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10:36 Марш рушив, а блокувальників заблокувала поліція і нацгвардія.

10:33 За Маршем Рівності можна було стежити через стрім "Української правди".

10:30 Маршем ішли також Максим Нефьодов і Світлана Заліщук.

10:29. "Радіо Свобода" поспілкувалось із заступницею міністра внутріщніх справ Анастасією Деєвою, яка долучилась до маршу: "Я дуже задоволена, як працюють правоохоронці"

10:28 УП.Життя з місці події повідомило про сутички поблизу Льва Толстого, туди масово побігла поліція.

10:23 Марш підтримала посол Великобританії Джудіт Гоф.

 

10:20. Марш рівності підтримав Дмитро Кулеба.

10:18 УП.Життя на місці події помітило багатьох іноземців. Поліція працювала дуже організовано.

 

10:12. Колона рушила. Через противників маршу колонія змінила маршрут і повернула на вулицю Богдана Хмельницького.

 
 

10:11. До Маршу рівності приєднався посол Канади Роман Ващук.

10:01. У кількох молодих людей вилучили три газові балончики і три балаклави. Про це в коментарі Громадському радіо повідомила начальниця відділу комунікацій ГУ Найцполіції Києва Оксана Блищик. Ще є інформація про вилучення курячих яєць і зеленки.

 

9:55 На Марші все спокійно.

 
 

9:52 За рамки пройшли не згідні з проведенням Маршу Рівності.

 

9:37 Націоналісти пригнали ще одну машину, щоб заблокувати марш. Відео Максима Кудимця.

Колона Маршу Рівності планувала пройти від КНУ ім. Тараса Шевченка до площі Льва Толстого.

В рамках "КиївПрайду" традиційно наприкінці травня та в першій половині червня відбувається низка заходів, присвячених правозахисній тематиці.

Напередодні цьогорічного заходу невідомі хакери зламали сайт організаторів Маршу та відправляли на електронні адреси листи із погрозами. 

В ніч на 18 червня, представники праворадикальних рухів заблокували місце де мав проводитися Марш. Про це у своєму Facebook написав прес-секретар "Правого сектору" Артем Скоропадський.

Периметр зони проведення заходу з ночі був оточений працівниками Національної і Патрульної поліції, нацгвардійців, курсантів МВС і спецпризначенців (всього, за словами організаторів, правоохоронців буде близько шести тисяч).

Перед початком маршу уже стались перші сутички між учасниками та націоналістами. 

У зону проведення Маршу пускали до 10 ранку через рамки на чотирьох входах, перекрили на вихід дві станції метрополітену "Льва Толстого" та "Палац Спорту".

Вартували кілька бригад "Швидкої" та волонтери "Червоного хреста".

Перекрито на вихід дві станції метрополітену "Льва Толстого" та "Палац Спорту". Фото Агенти змін



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