Як тримати домашніх тварин у безпеці під час спеки – 6 способів

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25 червня 2017

ОНОВЛЕНО 24.06.2021

Спека може бути небезпечною не лише для людей – а й для тварин. 

У громадській організації UAnimals розповідають, що за статистикою, через жарку погоду щоліта гине близько 25% безпритульних тварин.

"Ветеринари попереджають, що в період спеки тваринам загрожує тепловий удар.

І це не тільки зневоднення, а й порушення зсідання крові, серцево-судинні катастрофи, набряк мозку", – пояснюють зоозахисники. 

Раніше у Києві трапився інцидент, коли мопса залишили в зачиненому авто на стоянці. Тварина загинула.

Інший чоловік вигулював своїх тварин у Сурреї 10 червня, коли температура була 21°C.

Невдовзі улюбленці померли. Вважають, що смерть викликав перегрів, пише The Telegraph.

Щоб уникнути таких трагічних наслідків, власникам тварин потрібно дотримуватися певних рекомендацій. 

Дієтолог Кетрін Шольц пропонує 6 способів, які допоможуть вберегти наших улюбленців у спеку.

1

Не залишайте собак у машині.

У +26 температура всередині салону припаркованого авто може досягати +38-49 за лічені хвилини.

Про це повідомляють правозахисники з PETA.

Втім, машини - не єдине небезпечне місце. Є ще теплиці чи оранжереї.

2

Уникайте пікових температур.

Шаленці вигулюють своїх собак у полудень.

Пошкодуйте своїх тварин.

Не беріть їх без потреби на вулицю між 11:00 і 16:00.

Це піковий час для теплового удару, до симптомів якого входять надмірне задихання і тривога.

А у важких випадках - конвульсії.

3

Не водіть собаку по гарячих поверхнях.

Ще одна небезпека, про яку варто пам’ятати – гарячі поверхні.

Особливо пекучими є матеріали на кшталт асфальту.

Щоб перевірити, чи безпечно вашій собаці, прикладіть до поверхні долоню хоча б на 5 секунд.

Можете тримати руку без болю та зусиль – все гаразд. Ні – пошкодуйте пса.

4

Не забувайте про воду.

Ніби й очевидне правило, але про нього часто забувають: у посудині улюбленця завжди повинна бути вода.

Пам'ятайте, що вага і вік тварини можуть сильно впливати на кількість води, яка їй потрібна для уникнення зневоднення.

Зоозахисники також просять потурбуватися про безпритульних тварин, які також потребують рідини. Допомогти їм можна так:

  • Знайти стійку місткість для води, з якої зручно буде пити тваринам.
  • Відшукати безпечне та затишне місце, щоби поставити місткість з водою. Бажано в тіні, де вода буде менше випаровуватися.
  • Регулярно поповнювати запаси води! Взяти за правило наповнювати тару водою хоча б два рази на добу: вранці і ввечері.
5

Стрижка - важлива.

Собаки з теплішим і густішим хутром більше ризикують перегрітись у спеку.

Тому за ними потрібно добре доглядати.

Більшість довгошерстних порід природно втрачають частину покриву влітку.

Але Шольц переконує, що регулярні стрижки важливі для пришвидшення процесу.

6

Охолоджуйтесь.

Витягніть шланг і полийте собаку.

Для неї це не лише весело, але й здорово.
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