Як тримати домашніх тварин у безпеці під час спеки – 6 способів

ОНОВЛЕНО 24.06.2021

Спека може бути небезпечною не лише для людей – а й для тварин.

У громадській організації UAnimals розповідають, що за статистикою, через жарку погоду щоліта гине близько 25% безпритульних тварин.

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"Ветеринари попереджають, що в період спеки тваринам загрожує тепловий удар.

І це не тільки зневоднення, а й порушення зсідання крові, серцево-судинні катастрофи, набряк мозку", – пояснюють зоозахисники.

Раніше у Києві трапився інцидент, коли мопса залишили в зачиненому авто на стоянці. Тварина загинула.

Інший чоловік вигулював своїх тварин у Сурреї 10 червня, коли температура була 21°C.

Невдовзі улюбленці померли. Вважають, що смерть викликав перегрів, пише The Telegraph.

Щоб уникнути таких трагічних наслідків, власникам тварин потрібно дотримуватися певних рекомендацій.

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Дієтолог Кетрін Шольц пропонує 6 способів, які допоможуть вберегти наших улюбленців у спеку.

1 Не залишайте собак у машині. У +26 температура всередині салону припаркованого авто може досягати +38-49 за лічені хвилини. Про це повідомляють правозахисники з PETA. Втім, машини - не єдине небезпечне місце. Є ще теплиці чи оранжереї.

2 Уникайте пікових температур. Шаленці вигулюють своїх собак у полудень. Пошкодуйте своїх тварин. Не беріть їх без потреби на вулицю між 11:00 і 16:00. Це піковий час для теплового удару, до симптомів якого входять надмірне задихання і тривога. А у важких випадках - конвульсії.

3 Не водіть собаку по гарячих поверхнях. Ще одна небезпека, про яку варто пам’ятати – гарячі поверхні. Особливо пекучими є матеріали на кшталт асфальту. Щоб перевірити, чи безпечно вашій собаці, прикладіть до поверхні долоню хоча б на 5 секунд. Можете тримати руку без болю та зусиль – все гаразд. Ні – пошкодуйте пса.

4 Не забувайте про воду. Ніби й очевидне правило, але про нього часто забувають: у посудині улюбленця завжди повинна бути вода. Пам'ятайте, що вага і вік тварини можуть сильно впливати на кількість води, яка їй потрібна для уникнення зневоднення. Зоозахисники також просять потурбуватися про безпритульних тварин, які також потребують рідини. Допомогти їм можна так: Знайти стійку місткість для води, з якої зручно буде пити тваринам.

Відшукати безпечне та затишне місце, щоби поставити місткість з водою. Бажано в тіні, де вода буде менше випаровуватися.

Регулярно поповнювати запаси води! Взяти за правило наповнювати тару водою хоча б два рази на добу: вранці і ввечері.

5 Стрижка - важлива. Собаки з теплішим і густішим хутром більше ризикують перегрітись у спеку. Тому за ними потрібно добре доглядати. Більшість довгошерстних порід природно втрачають частину покриву влітку. Але Шольц переконує, що регулярні стрижки важливі для пришвидшення процесу.