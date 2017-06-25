Як тримати домашніх тварин у безпеці під час спеки – 6 способів

ОНОВЛЕНО 24.06.2021
Спека може бути небезпечною не лише для людей – а й для тварин.
У громадській організації UAnimals розповідають, що за статистикою, через жарку погоду щоліта гине близько 25% безпритульних тварин.
"Ветеринари попереджають, що в період спеки тваринам загрожує тепловий удар.
І це не тільки зневоднення, а й порушення зсідання крові, серцево-судинні катастрофи, набряк мозку", – пояснюють зоозахисники.
Раніше у Києві трапився інцидент, коли мопса залишили в зачиненому авто на стоянці. Тварина загинула.
Інший чоловік вигулював своїх тварин у Сурреї 10 червня, коли температура була 21°C.
Невдовзі улюбленці померли. Вважають, що смерть викликав перегрів, пише The Telegraph.
Щоб уникнути таких трагічних наслідків, власникам тварин потрібно дотримуватися певних рекомендацій.
Дієтолог Кетрін Шольц пропонує 6 способів, які допоможуть вберегти наших улюбленців у спеку.
Не залишайте собак у машині.
У +26 температура всередині салону припаркованого авто може досягати +38-49 за лічені хвилини.
Про це повідомляють правозахисники з PETA.
Втім, машини - не єдине небезпечне місце. Є ще теплиці чи оранжереї.
Уникайте пікових температур.
Шаленці вигулюють своїх собак у полудень.
Пошкодуйте своїх тварин.
Не беріть їх без потреби на вулицю між 11:00 і 16:00.
Це піковий час для теплового удару, до симптомів якого входять надмірне задихання і тривога.
А у важких випадках - конвульсії.
Не водіть собаку по гарячих поверхнях.
Ще одна небезпека, про яку варто пам’ятати – гарячі поверхні.
Особливо пекучими є матеріали на кшталт асфальту.
Щоб перевірити, чи безпечно вашій собаці, прикладіть до поверхні долоню хоча б на 5 секунд.
Можете тримати руку без болю та зусиль – все гаразд. Ні – пошкодуйте пса.
Не забувайте про воду.
Ніби й очевидне правило, але про нього часто забувають: у посудині улюбленця завжди повинна бути вода.
Пам'ятайте, що вага і вік тварини можуть сильно впливати на кількість води, яка їй потрібна для уникнення зневоднення.
Зоозахисники також просять потурбуватися про безпритульних тварин, які також потребують рідини. Допомогти їм можна так:
- Знайти стійку місткість для води, з якої зручно буде пити тваринам.
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Відшукати безпечне та затишне місце, щоби поставити місткість з водою. Бажано в тіні, де вода буде менше випаровуватися.
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Регулярно поповнювати запаси води! Взяти за правило наповнювати тару водою хоча б два рази на добу: вранці і ввечері.
Стрижка - важлива.
Собаки з теплішим і густішим хутром більше ризикують перегрітись у спеку.
Тому за ними потрібно добре доглядати.
Більшість довгошерстних порід природно втрачають частину покриву влітку.
Але Шольц переконує, що регулярні стрижки важливі для пришвидшення процесу.
Охолоджуйтесь.
Витягніть шланг і полийте собаку.
Для неї це не лише весело, але й здорово.