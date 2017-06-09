Гриневич розповіла, скільки коштів цьогоріч піде на ремонти шкіл. ІНФОГРАФІКА

У 2017 році 20,6% коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) буде спрямовано на ремонти та побудову шкіл.

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Про це йшлося під час звіту міністра освіти Лілії Гриневич на годині запитань до Уряду 9 червня.

"Ми не ремонтували навчальні заклади впродовж попередніх десятиліть. У зв’язку з цим фонд регіонального розвитку спрямований в значній частині саме на капітальні ремонти і добудови навчальних закладів. Цього року понад 20% коштів ДФРР спрямовано саме на капітальні ремонти та покращення стану мережі шкіл", – зазначила Гриневич.

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Крім того, МОН та Мінрегіонбуд планують створити нове освітнє середовище для 200 українських шкіл.

У половині цих закладів повноцінно пілотуватиметься новий стандарт початкової школи, розроблений в межах реформи "Нова українська школа".

У 2016 році на розвиток мережі шкіл з ДФРР будо витрачено понад 607,5 млн грн, що також склало близько 20% загального бюджету фонду.