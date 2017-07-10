У Києві жорстоко напали на організаторів лекції про трансгендерів. ФОТО

9 липня, близько 19:00, невідомі атакували спікера, організаторів та учасників відкритої лекції "Трансгендер".

Подія відбувалась у київському кнайп-клубі "Купідон".

"Увірвались 10 людей в масках, з газовими балончиками і токсичними чорнилами. З образливими криками вони закидали учасників чорнилами, після чого атакували присутніх за допомогою газових балончиків", – повідомляється на сторінці Sex Education Week.

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Постраждала Марія Коршунова

"Це була фарба, змішана з мазутою. І бензин чи керосин... смерділо дуже. Газові балони розпилили мені в обличчя на відстані 30см. Мене відвезли до лікарні і потім відпустили", - розповіла "УП.Життя" постраждала Марія Коршунова.

Організаторам вдалося виштовхати нападників з приміщення.

Один з організаторів погнався за атакувальниками і догнав трьох із них на станції метро "Хрещатик"

Там уже втрутилась поліція і допомогла їх затримати.

Нападники чинили спротив правоохоронцям.

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Під час обшуку у них знайшли маски, два газових балончика і ніж.

На сторінці заходу вказано також, що затриманих підтримувала група людей, яка перешкоджала поліцейському автомобілю при спробі доставити нападників у відділення.

Ці люди погрожували організатору і намагались заблокувати автомобіль.

"У Шевченківському відділенні на Прорізній, 12 до затриманих приїхав адвокат і два народних депутати теперішнього і минулого скликань. Депутат Вознюк погрожував організатору при спробі його сфотографувати", – йдеться у повідомленні.

У коментарі "Українській правді.Життя" депутат заперечив свою присутність у відділенні.

"Вчора і позавчора я був у Яремче, забирав своїх дітей з дитячого табору, тому фізично мене не могло там бути. Можливо, прізвище переплутали", - сказав нардеп.

Постраждала Марія Коршунова також повідомила, що у відділенні був депутат

В результаті нападників відпустили. Організатори їх сфотографували:

Поліція за цим фактом відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство)

„Відкрито кримінальне провадження. Затримали 3 осіб. Їх допитували, але вони відмовились надавати будь-які пояснення. Також опитують очевидців полії. Ми звернулися до ресторану щодо наявності камер відеонагляду, щоб з’ясувати всі обставини події", - розповіли "УП.Київ" у Шевченківському райуправлінні поліції.

У поліції додали, що інформацію про постраждалих не отримували.

"Даних про постраждалих від медиків у нас немає. Щодо чорнил, то це були звичайні чорні чорнила", - підсумували у Шевченківському райуправлінні поліції.

Правоохоронці також повідомили, що на місці був присутній колишній нардеп від ВО "Свобода" Андрій Мохник.

Однак він жодних пояснень не надавав, у події не втручався.

Постраждала Марія Коршунова сказала, що під відділенням поліції був депутат Київської міськради Бохняк Володимир (партія ВО "Свобода")