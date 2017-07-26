Нічиї, або Навіщо переселенцям китайські будиночки

Ще у січні 2017 року Китай запропонував Україні безоплатну гуманітарну допомогу.
КНР готова надіслати спеціальні житлові модульні будиночки.
|Фото: kor.ill.in.ua
Вони можуть стати тимчасовим житлом для людей, котрі через війну втратили свої домівки, виїхавши подалі від зони бойових дій.
Однак Міністерство з питань тимчасово окупованих територій приймати цю допомогу не поспішає.
|Слава з Донецька живе на території поселення і будує домівки іншим переселенцям
СТВОРИТИ ВЛАСНЕ ПОСЕЛЕННЯ
Село Дмитрівка, недалечко від Києва.
З 2016 року 79 сімей переселенців намагаються створити тут власне поселення.
Сьогодні будній день. Незвично, що будівельних робіт на ділянках майже не чути.
Лише де-не-де видно декількох робітників, яких найняли більш заможні люди.
Решта сімей такої можливості не мають, тож намагаються будувати самостійно.
|Цю яму для відведення каналізації викопав власноруч чоловік Галини
З понеділка по п’ятницю вони живуть у Києві в найманих квартирах, працюють, тому лише на вихідних можуть гарувати над своїми будинками.
Модулі, запропоновані Китаєм, могли б вирішити цю проблему.
– Ці конструкції – пазли. З кількох таких модулів можна скласти нормальне тимчасове житло, поки будуються наші будинки, – розповідає співзасновниця ГО "Містечко для переселенців" Ірина Шашкова
|В модулях можна жити, поки нові будинки будуються - Ірина Шашкова.
Контейнер складається з двох вікон, дверей, підлоги, встеленої лінолеумом, і утеплених стін.
Переселенці переконують, якби вони отримали такі конструкції, то могли б уже жити на своїх ділянках і щодня їх облаштовувати.
Нині переселенці платять за оренду житла по 6-8 тисяч гривень.
– А могли б вкладати ці гроші уже у власні домівки, – каже голова ГО "Містечко для переселенців" Володимир Шашков.
Багатьом родинам коштів вистачило лише на те, щоб закласти фундамент. Деякі уже бур’яном заросли. Ще частина і на те назбирати не може.
|Багатьом родинам коштів вистачило лише на те, щоб закласти фундамент. Деякі уже бур’яном заросли.
МІСТЕЧКО ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Ідея створити містечко для переселенців з’явилась ще у 2014 році, коли зібрались разом Олена Коротич, сім’я Володимира та Ірини Шашкових та Олексій Гусаров.
Вони створили групу у Facebook і згодом об’єднали навколо себе 300 людей.
Ходили чиновницькими кабінетами, писали листи і прохання, щоб їм безкоштовно виділили землю. Марно.
– Ми тоді зустрічались з Володимиром Шандрою, губернатором Київщини. Він казав: Рекомендую: купіть землю. Ми його почули, – пригадує Володимир.
З 300 людей реально могли купити землю 60.
Вони придбали у селі Дмитрівка одну велику земельну ділянку на 6 га, потім кількість охочих жити у містечку збільшилась, і докупили ще 2 га.
|"Це за ті кошти, які люди змогли зекономити, вивезти, сховати в кишені при перетині блокпостів" - Володимир Шашков
– Це і стало основою їхнього життя, – розповідає Володимир. – Ми з Іриною втратили будинок, офіс, бізнес… Єдине наше майно – це наша машина. Все. Ми жили у зоні обстрілу.
Активісти ГО "Містечко для переселенців" багато куди ходили і писали: в ПРОООН, ЮНІСЕФ, Мінрегіонбуд, Київську обладміністрацію, різні посольства та міжнародні організації і просили про допомогу.
Єдиний, хто відгукнувся – Червоний Хрест: дав три генератори, 5 наметів, 10 спальників і 50 продовольчих карток на 200 грн для будівельників.
|Намет від Червоного Хреста
Тож сподівались переселенці лише на свої сили. Та й в селі люди казали: "Ви під танки лягали, вам за це гроші платили, тому ви тепер за них будуєтесь".
Поступово спілкування налагодилось.
– Ми пояснювали: "Ми такі ж як ви", – усміхається Ірина. – Вони боялись, що ми почнемо щось вимагати, бо ми переселенці. Але ж ні. Голова сільради уже добре до нас ставиться.
Та й у селі живуть люди з їхнього поселення. Діти там уже ходять до школи.
– Асимілюються, – сміється Володимир.
Шість гектарів поділили між 79 сім’ями: хтось придбав 5 соток, хтось 7, декілька 10. Ще майже 2 га громада купила, щоб використати землю на дороги, водонапірну башту і каналізацію.
Зараз до Володимира продовжують телефонувати і писати, щоб приєднатись до містечка. Але місць уже немає.
|Багато кому вдалось поставити фундамент, але кошти ідуть здебільшого на оренду житла
ДОВІДКА З ОКУПОВАНОГО ЖЕКУ
Паралельно з будівництвом частина переселенців намагалась вивезти хоча б трохи свого майна з окупованих територій.
Потрохи вивіз свої речі з Єнакієво Віктор Батюк.
– 38 метрів стажу під землею – і залишився… ні з чим. У мене український паспорт. Я не погоджуюсь з тією владою, яка там, – розводить руками засмаглий від роботи на сонці чоловік.
Виїхали всією родиною: Віктор з дружиною, сином, донькою та внучкою.
Минулої весни на придбаній ділянці Віктор сам почав усе викорчовувати під нуль (на цьому місці були чагарники).
А з нового 2017 року уже почав будівництво.
|Зимувати Віктор планує уже в новому будинку
– Я в Єнакієво залишив сад, дім, все, – каже Віктор.
Він родом з Чернігова. В 1969 році закінчив школу і поїхав на Донбас. Там 39 років на одній шахті й відпрацював.
Як тільки почалась війна – одразу виїхав. Машина, причеп – і все.
Потім помаленьку, впродовж 14 поїздок, вивозив свої речі. Навіть бетономішалку.
– Я ж не куплю цього вже. На пенсії. Тому лишати… Ні. Поштукатурив уже тут все. Ще котел – і буду зимувати, іншої дороги в мене нема, – чухає лоба. – Два роки ми знімали квартиру за 8 тисяч на місяць. А зараз уже свої кути є.
Навіть ворота в гаражі – і ті Віктору вдалося вивезти.
– Я їх зберіг, коли стріляли "Гради". Почалась війна – я залізні ворота залишив перед цими про всяк випадок. І посередині між ними поставив частокіл. І коли "Гради" стріляли – ворота вціліли. Антени, паркани прострілили, а самі ворота осколки не зачепили, – усміхається.
Тепер найбільше хвилює чоловіка питання електроенергії.
– Нам би хоч з тим помогли – ми б самі розібрались, – прощається і повертається до роботи.
– А у нас люди на підвіконники книжки виставляли, – раптом каже Володимир. – Коли вибухова хвиля йде, щоб осколки в кімнату не летіли.
– А в мене осколок перше скло пробив, а друге ні. Не знаю, як так, – додає Галина Рабуш.
|В окупованому ЖЕКу потрібно взяти довідку з українською печаткою, щоб вивезти свої речі - Галина Рабуш
Вона із Донецька і теж має тут ділянку.
Дорогою розмовляємо про те, як людям вдається вивозити речі.
– Ще треба папери, які підтверджують, що ти везтимеш свої речі, а не вкрав чужі. Казали у ЖЕКу справку брати, – усміхається Галина.
– Окупованому? – дивуюсь.
– Звісно. Але ті ЖЕКи дають довідку з українською печаткою. От я як продавала там квартиру, мені той ЖЕК давав печатку українську.
Українську печатку на свою кішку у так званих "днрівців" мусив просити і Слава. Інакше б його з кішкою не впустили до потяга.
– Ми отримали на неї паспорт від "ДНР" з українськими печатками, зі всім, – пригадує.
Слава з Донецька.
|Слава живе у поселенні в малесенькій прибудові. На те, що таки отримає модулі з Китаю, мало сподівається
Живе на території містечка у малесенькому тимчасовому будиночку – битовці.
Переїхав сюди сам, потім забрав батьків.
Вдома Слава робив ремонти. Тут допомагає будувати оселі іншим переселенцям і в проміжках – собі.
Модульні будиночки дуже йому б пригодилися.
Адже зараз його оселя більше нагадує міні-склад: два вузенькі ліжка під стіною, третє – на крихітному горищі.
|В таких умовах тулиться Слава і його батьки
Він уже викопав криницю, має воду. І навіть посадив маленький город.
У хлопця живе дві кішки: одна прибилася, інша – домашня, вивезена із Донецька.
Хоча хлопцю і потрібні модулі, у те, що він їх таки отримає, вірить мало. Тому будуватиме потрошки літню кухню на своїй ділянці, щоб переїхати спершу туди і вже потрошки зводити будинок.
|Не території поселення уже живуть дві кішки
ЛЮДЕЙ ПЕРЕКОНУЮТЬ, ЩО МОДУЛІ ЇМ НЕ ПОТРІБНІ
Історія з модулями почалася ще у березні. Тоді Міністерство з питань тимчасово окупованих територій розіслало листа обладміністраціям. Попросило зібрати зацікавлених в отриманні модульних конструкцій.
Всього отримало заявок на 995 модулів.
100 з них замовило ГО "Містечко для переселенців".
– Але в березні-квітні цю програму Україна почала звертати, – розповідають активісти.
Оскільки будинки без зручностей, поруч повинні бути точка підключення до електромережі чи електрогенератор, питна вода, туалет і душ.
– Нас переконують, що це не вирішить житлову проблему, тому намагаються відмовити.
Так, не вирішить. Це тимчасово. І нам це підходить. Людям треба десь жити. З Києва до поселення їхати далеко і щодня незручно. А так поставили б собі контейнери, жили б там і паралельно будували б помаленьку.
Якщо ці будинки не підходять для проживання, то покажіть нам, хто робив таку експертизу? Яка комісія? Я особисто продзвонювала усіх людей, котрим ці будиночки потрібні. І усі погодились з їхніми умовами, – помітно, що тема будиночків Галині болить.
|Зараз частина переселенців використовує для зберігання своїх речей різні старі бокси. Як отакий, наприклад
– У документах Китаю пише, що це житлові приміщення, – додає Ірина.
Переселенці готові навіть брати участь у розмитненні і перевезенні.
– Ми розуміємо, на що йдемо. У нас люди організовані, у нас ГО, є кооператив, знаємо технічні характеристики цих модулів, і ми з ними згідні, – каже Володимир. – Люди починають впадати в паніку, депресняк. Гроші вони вклали в землю, а освоїти її немає можливості.
– Ми б отримали тут прописку і не отримували більше виплат для переселенців. Це ж економія держбюджету! Зараз більша частина з наших 79 сімей отримують допомогу, – Галина дивується, як чиновники цього не розуміють.
Відповідь на запит "УП.Життя" до Міністерства з питань тимчасово окупованих територій від 30 червня прийшла із запізненням за підписом Георія Туки:
– Опрацьовано питання щодо взяття відповідальності за виконання зобов’язань із залучення МДТ (міжнародної технічної допомоги – УП.) та виявлено відсутність можливості виступати отримувачем безоплатної допомоги від уряду КНР, оскільки Міністерство не має змоги технічно забезпечити проектну пропозицію та кошти на покриття видатків, пов’язаних з отриманням допомоги не передбачені в бюджеті Міністерства на 2017 рік.
Задля отримання інформації на питання щодо розподілу будинків та термінів їх поставки ви можете звернутися до Мінрегіону як органу, що виступає ініціатором зазначеної конкретної пропозиції.
|Відповідь МінТОТ на запит "Української правди"
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Ми також не отримали пояснення, чому міністерство відмовляється отримати гуманітарну допомогу від Китаю і куди воно зверталося, щоб це питання вирішити.
Тому ми публічно звертаємось до Міністерства з питань тимчасово окупованих територій з проханням пояснити ситуацію і надати відповідні документи.
Із запитом ми також звернулися в Мінрегіон і продовжуємо відстежувати цю історію.
Ірина Андрейців, УП