2100 абітурієнтів з Донбасу подалися в українські виші

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28 липня 2017

В українські виші подали документи близько 2100 абітурієнтів з Донбасу.

 Цього року вступників із Криму та Донбасу приймали без результатів ЗНО

Про це повідомила керівник державного підприємства "Інфоресурс" Оксана Бєлік у п’ятницю, 28 липня, на брифінгу у Києві, повідомляє канал 112.

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Підприємство підрахувало попередню статистику по вступній кампанії.

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Це абітурієнти громадяни України  місцем проживання яких є територія проведення АТО (на період її проведення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або вступники, які переселилися із цих територій після 1 січня 2017 року. Вони подавали документи через освітні центри "Донбас-Україна".

Крім цього, 235 абітурієнтів з окупованого Криму подали документи до українських вишів через центри "Крим-Україна".

Бєлік підкреслила, що це не остаточні цифри, тому що подача документів ще триває.

Всього у 2017 році заяви на вступ до вищих навчальних закладів подали більше 500 тисяч абітурієнтів.


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