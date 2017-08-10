За згвалтування малолітніх та торгівлю дітьми пропонують давати довічне

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10 серпня 2017

За зґвалтування малолітньої дитини (до 14 років) необхідно карати довічним позбавленням волі.

 За згвалтування малолітніх та торгівлю дітьми пропонують давати довічне

Таку пропозицію у законопроекті №7020 внесли у Верховну Раду депутати Дмитро Добродомов, Богдан Матківський і Олег Мусій (всі – позафракційні), а також Андрій Антонищак (фракція "Блок Петра Порошенко").

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Також у цьому проекті пропонується ввести довічне позбавлення волі за торгівлю немовлятами та за насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом щодо малолітньої особи.

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Посягання на здоров'я людей під приводом сповідування релігійних віровчень пропонують карати позбавленням волі на строк до 5 років.

За доведення неповнолітнього до стану сп'яніння пропонується ввести адміністративний арешт на строк до 15 діб.

За зараження неповнолітнього венеричною хворобою пропонують карати до 5 років позбавлення волі.


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