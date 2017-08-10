За згвалтування малолітніх та торгівлю дітьми пропонують давати довічне

За зґвалтування малолітньої дитини (до 14 років) необхідно карати довічним позбавленням волі.

За згвалтування малолітніх та торгівлю дітьми пропонують давати довічне

Таку пропозицію у законопроекті №7020 внесли у Верховну Раду депутати Дмитро Добродомов, Богдан Матківський і Олег Мусій (всі – позафракційні), а також Андрій Антонищак (фракція "Блок Петра Порошенко").

Також у цьому проекті пропонується ввести довічне позбавлення волі за торгівлю немовлятами та за насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом щодо малолітньої особи.

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Посягання на здоров'я людей під приводом сповідування релігійних віровчень пропонують карати позбавленням волі на строк до 5 років.

За доведення неповнолітнього до стану сп'яніння пропонується ввести адміністративний арешт на строк до 15 діб.

За зараження неповнолітнього венеричною хворобою пропонують карати до 5 років позбавлення волі.