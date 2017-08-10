Обов'язковий тест для ПТУ, аудіювання з англійської: Що зміниться у ЗНО-2018

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10 серпня 2017

Наступного року ЗНО з української мови і літератури складатимуть випускники не лише шкіл, а й професійно-технічних навчальних закладів і коледжів.

Наступного року ЗНО з української мови і літератури складатимуть випускники не лише шкіл, а й ПТУ. Фото luckybusiness/Depositphotos

Про це під час прес-конференції 10 серпня повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій.

ЗНО для випускників ПТУ слугуватиме формою державної підсумкової атестації (ДПА).

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"Це відбудеться вперше, дотепер ЗНО не застосовувалося у формі державної підсумкової атестації для випускників професійно-технічних закладів і коледжів. Це дасть можливість порівняти, який рівень підготовки є у школі, профтехзакладі й коледжі. Надалі ми плануємо сформувати єдині вимоги для оцінювання цих випускників", – прокоментував рішення Карандій.

За словами Вадима Карандія, найбільше змін у 2018 році очікується у тестах з іноземних мов.

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Перш за все, з'явиться елемент оцінювання сприйняття мови на слух. Під час проходження ЗНО учні матимуть завдання з аудіювання.

Крім того, під час проведення тестування з іноземних мов буде застосовано дворівневий підхід до оцінювання.

Учні, у яких в спеціалізованих школах чи класах з мовним ухилом англійська викладається 8 і більше годин на тиждень, складатимуть ЗНО рівня В2. Випускники загальноосвітніх шкіл широкого профілю – В1.

Третє нововведення ЗНО-2018 – це адаптація тестів з української мови та літератури, історії України й математики для людей з вадами зору.

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Ці три пакети тестів було обрано, оскільки вони є найпопулярнішими серед абітурієнтів.

Наталія Вуйтік, УП


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