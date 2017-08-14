Почему хоумскулинг в Украине законен, а анскулинг – не совсем

Существует множество видов среднего образования – школьного, семейного, дистанционного или смешанного.

Внутри каждого направления – десятки течений, новшества возникают каждый день. Однозначно прослеживается только тенденция к индивидуализации образования.

Небезразличные родители украинских школьников тоже активно ищут индивидуальные траектории в образовании. Многие учат детей в семье.

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Некоторые мечтают об анскулинге. Но не все принятые в мире формы образования можно реализовать в Украине.

Давайте разберемся, в чем различия этих форм, каковы юридические ограничения и возможности для их реализации украинскими семьями.

СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (HOMESCHOOLING)

Хоумскулинг – это обучение ребенка в семье силами родителей или других родственников, иногда с привлечением профессиональных учителей и наставников.

Основная особенность мирового семейного образования в том, что учебную программу и ее наполнение определяет семья ученика.

Учебную программу и ее наполнение определяет семья ученика. Фото Kzenon/Depositphotos

Например, в большинстве штатов США родители хоумскулеров выбирают, чему учиться и по каким учебным программам (curiculum).

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При этом отчитываются перед аттестующими инстанциями через учет проведенной работы (только в штатах со строгим законодательством) и стандартизированное тестирование учеников 2-3 раза за всю школьную жизнь.

Оценки могут не выставляться вовсе, а могут выставляться "директором" семейной школы – то есть, одним из родителей.

АНСКУЛИНГ (UNSCHOOLING)

Это вид семейного образования, когда родители не выбирают никакой учебной программы – а просто идут за познавательным интересом своего сына или дочери.

Это не означает, что ребенок не учится вовсе. Но скорость, глубину и профиль обучения выбирает ребенок, а родитель или наставник подстраивается под интерес ученика, предлагая ему учебные инструменты.

Классик анскулинга психолог Питер Грей в своей книге "Свобода учиться" объясняет, что главная задача родителей и наставников – поддержать естественный познавательный интерес ребенка.

Психолог Питер Грей в своей книге "Свобода учиться" объясняет главную задачу родителей и наставников

Американка Энн, мама шестерых дочек и автор популярного блога "Анскулинг по-нашему" говорит, что вместо постоянной проверки графиков и календарных планов она доверяет инстинктам своих детей. Ведь знания, которые ребенку действительно важны и добыты самостоятельно, останутся с ними навсегда – в отличие от тех, что получены для сдачи экзаменов.

Она отмечает, что самое сложное в анскулинге для нее – это находиться все время начеку, чтобы не пропустить интерес ребенка и подкрепить его познавательным опытом. Еще она все время боится упустить возможность показать какие-то интересные аспекты жизни и пласты знаний своим детям.

Согласно американским исследованиям, анскулеры, выбирающие продолжить образование в ВУЗах, по уровню знаний не отличаются от своих однокурсников.

В странах, где ежегодная аттестация необязательна, такой подход находит множество приверженцев.

В случае с регулярными аттестациями его реализовать сложнее, но тоже возможно.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Это обучение, план и наполнение которого выстраивают специально обученные люди (дистанционная школа), а темп усвоения задан групповой динамикой.

По сути, это просто более удобная школа, позволяющая учиться в удобное время, путешествовать, не тратить времени на поездки в школу, заниматься только основными предметами.

Дистанционное обучение позволяет учиться в удобное время. Фото NatashaFedorova/Depositphotos

СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ (BLENDED EDUCATION)

Тут все понятно из названия. Совмещаем любые формы очного и заочного обучения, чаще всего – дистанционное прохождение теории и очные семинары – получаем смешанное образование.

Позволяет выбрать свой темп, учебные материалы, наставников и глубину погружения в предметы.

Именно по этому пути сейчас развивается высшее образование в мире, так что многие родители выбирают такой подход для тренировки своих хоумскулеров-старшеклассников.

Как видите, каждая форма имеет свои сильные и слабые стороны. Они подходят в разное время разным семьям. Зачастую взрослеющие ученики кочуют из одной формы в другую.

А как же дела обстоят в Украине? Не так многообразно, но задорно и с выдумкой.

"НЕ ХОДИТЬ В ШКОЛУ" ПО-УКРАИНСКИ

Семейного образования в действующем законодательстве не существует.

Семьи, которые утверждают, что реализуют семейное образование, на самом деле реализуют только какую-то его часть.

В новом законе об образовании присутствует такой пункт – но пока не прописаны пути его реализации, невозможно предположить, чем оно на практике окажется.

В нашей стране существует стандарт – это школьная программа, в которой для каждого предмета и класса прописано, что должен знать и уметь ученик. Такие стандарты существуют и в других странах, но соответствие им не везде проверяется так часто.

Аттестация хоумскулеров проходит именно по этому стандарту. То есть, индивидуализацию в сторону отмены отдельных предметов, перестановки блоков или замедления их освоения – реализовать не выйдет.

Но есть и радостная новость: стандарт имеет настолько базовые требования, что пытливым ученикам довольно просто его обогнать.

Стандарт имеет настолько базовые требования, что пытливым ученикам довольно просто его обогнать. Фото halfpoint/Depositphotos

Итак, хоумскулинг по-украински выглядит следующим образом: дети учатся в семье, которая занимается только реализацией государственного стандарта, не имея права оспаривать его, но имея возможность дополнять и расширять.

В связи с этим анскулинг в Украине возможен только частичный. То есть, никто не проверит, читает ли мой ребенок учебник, обучаясь в семье.

Но если познавательный интерес ребенка не был сонаправлен государственной программе, это сразу станет видно аттестующей школе.

Таким образом, часто родители хоумскулеров, видя угасание мотивации у своих детей, дают им передохнуть, временно уходя в анскулинг и проектную деятельность без привязки к школьной программе – но в преддверии аттестаций они должны снова вернуться к более структурированному обучению.

Именно такой возможностью мы с дочерью воспользовались в пятом классе. Зная, что за четвертый класс она освоила программу пятого класса по языкам и математике процентов на семьдесят, но при этом довольно сильно выдохлась при подготовке к аттестации, я позволила ей анскулить в пятом классе.

Она много погружалась в историю, читала, занималась музыкой и другим творчеством, мастерила и гуляла – но у нее не было формального учебного плана.

Перед аттестациями она самостоятельно просматривала учебники. Если я видела у нее какие-то пробелы, подсказывала направление поиска и ресурсы для их восполнения.

По итогу, уровень знаний дочери не снизился, а интерес и силы познавать вернулись.

Еще одна мама хоумскулера-четвероклассника из Харькова, Дарья Рак (о ее опыте детальнее читайте здесь) придерживается анскулинга в качестве инструмента реабилитации после неудачного школьного опыта своего сына. Через полтора года такого подхода успеваемость сына возросла.

За счет отсутствия давления и подходящего их семье распорядка дня, мальчик перестал болеть.

Однако Дарья отмечает, что морально подготовить сына к необходимости 4 раза в год писать формальные контрольные работы – отдельный труд для нее.

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Полноценно дистанционное обучение реализовано только в четырех частных школах Украины: это две киевские и две харьковские школы. Все остальные школы, предлагающие дистанционное обучение, на самом деле несут только аттестующую функцию.

В школах с дистанционным обучением ученикам предлагают календарный план, учебные материалы в виде онлайн-учебников и видео-уроков, скайп-консультации с учителями, промежуточные и аттестационные онлайн-тестирования. По сути, ребенок способен учиться самостоятельно, сидя за компьютером.

В школах с дистанционной аттестацией учеников не обучают, а только проверяют их уровень знаний. Контрольные школы нужно скачать с сайта такой школы, выполнить дома и прислать или привезти в школу на проверку. Кроме того нужно предоставить рабочие тетради и творческие работы.

Анскулерам подходит такая низкая вовлеченность школы в их жизнь, но не всем хоумскулерам ее достаточно.

Радостно, что количество обучающих, и аттестующих школ экспоненциально растет с каждым годом, тем самым формируя рынок и повышая качество услуг в своем сегменте.

Смешанное образование – это, пожалуй, наименее зарегулированная и наиболее гибкая форма, потому украинские родители используют ее столь же активно, как родители других стран.

Прометеус, EdEra, ВУМ и другие украинские проекты очень способствуют развитию смешанного образования в нашей стране.

Но все же, чтобы расширить набор доступных инструментов, стоит обратить внимание на овладение английским языком в мере достаточной для прохождения онлайн-курсов.

Много полезных проектов для младших школьников проходит на Code.org и Khan academy, а для подростков – на Coursera и edX и TED. Также периодически проходят проекты совместно с американскими и немецкими школьниками, для участия в которых достаточно свободного владения английским и доступа в интернет. О таких проектах можно узнать в онлайн-сообществах Дистанційна освіта в Україні, Київські хоумскулери и других.

Фото halfpoint/Depositphotos

Юридически семейное образование в данный момент реализуется через:

– дистанционную форму аттестации (описана выше),

– экстернат (аттестация очно в школе по всем основным предметам не реже 1 раза в год),

– или домашнее обучение (индивидуальный учебный план по согласованию с вашей местной школой).

Так как, согласно статье 59 закона "Об образовании" ответственность за обеспечение ребенка средним образованием лежит на родителях, игнорирование школы и полный анскулинг являются противозаконными.

В нашей стране часты случаи разбирательств таких родителей со службой по делам несовершеннолетних и прокуратурой. В случае выявления нарушений, родителям грозит лишение их родительских прав.

Только со мной по этому поводу консультировались четыре семьи.

Сколько таких случаев по всей Украине – неизвестно.

Подведем итоги. Вариантов сотрудничества с системой образования "экологичным" способом – множество. Нет нужды нарушать закон.

Стоит просто оформить ребенка в школу для аттестации любым удобным способом – на дистанционное обучение, экстернат или по индивидуальному графику – и тогда у каждой семьи откроется законная возможность организовывать индивидуальное качественное образование своему ребенку.

Справочные материалы:

Сборник нормативно-правовой базы по среднему образованию на сайте МОН

Госстандарты и учебные программы на сайте МОН

Рина Леон, соорганизатор "Освітнього експерименту"

Виктория Топол (записала), специально для УП.Жизнь