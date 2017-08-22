Школи можуть самі визначати, коли у них канікули – МОН

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22 серпня 2017

Міністерство освіти і науки не вирішує, якою має бути структура навчального року, це роблять школи за погодженням з місцевими органами влади.

Школи можуть самі визначати, коли у них канікули. Фото AlexNosenko/Depositphotos

Так у МОН прокоментували інформацію щодо того, ніби українські школи планово переходять на навчання за триместрами.

У відомстві наголошують, що ці дані неправдиві.

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Щодо структури навчального року Міністерство просить дотримуватися лише трьох правил, що регламентовані законодавством:

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"В межах цієї рамки школи самі вирішують, яку структуру навчального року формувати та як планувати власну роботу. Далі вони мають погодити структуру з місцевими органами влади, які, власне, й займаються адмініструванням шкіл. Ми вже давно не втручаємося у цей процес. Кожен окремий заклад значно краще знає, як сформувати структуру навчального року", – повідомив заступник директора департаменту-начальник відділу державно-громадського управління освітою МОН Сергій Дятленко.


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