Німеччина дасть Україні "дитячий грант" на 1,5 мільйона євро

2786
28 серпня 2017

Німеччина виділить додаткові 1,5 мільйона євро для надання невідкладної допомоги ЮНІСЕФ.

Фото Syda_Productions/Depositphotos

Допомога надається тій частині населення, яка потребує особливого захисту і потерпає від конфлікту на сході України, а саме, немовлятам, дітям та їхнім матерям, молоді й людям літнього віку, йдеться на сайті Посольства ФРН.

Читай також:

633 гривні + комунальні. Як працює гуртожиток для переселенців
42% переселенців економлять на харчах, більшість живе на 1300 грн – опитування

Насамперед йдеться про покращення медичної, психологічної й соціальної опіки, гарантоване забезпечення доброякісною питною водою, а також про заходи з покращення санітарних умов.

Реклама:

"Ми і в майбутньому будемо допомагати людям, що потрапили в біду у зв'язку з подіями на сході України. ЮНІСЕФ є для нас у цій справі випробуваним партнером", – зазначив посол ФРН Ернст Райхель.

Раніше повідомлялося, що за даними Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні один мільйон дітей на Донбасі, потребують невідкладної гуманітарної допомоги.

Близько 200 тисяч дітей досі проживають у межах 15 кілометрів від лінії конфлікту на Сході України.


Реклама:


Реклама:
 13
Здоров'я

11 міфів про народні методи лікування ГРВІ: як допомогти та не зашкодити дитині при застуді

Анна Бей
 3796
Здоров'я

"Боже, яке кончене": чому люди хейтять та як на це реагувати

Альона Павлюк
 10281
Здоров'я

Зігріваємося правильно: що робити, аби не застудитися після морозу

Сніжана Добромильська