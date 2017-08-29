У Раді зареєстрували законопроект щодо протидії телефонному спаму

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроект щодо протидії телефонному спаму.

У Раді зареєстрували законопроект щодо протидії телефонному спаму. Фото SIphotography/Depositphotos

Ініціаторами законопроекту №7043 є Леонід Ємець і Борислав Береза.

Тексту цього проекту закону на сайті Верховної Ради ще немає.

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За словами Леоніда Ємця, у законопроекті враховано європейську практику боротьби з телефонним спамом, повідомляє Укрінформ.

"Ми з Бориславом Березою вирішили перейняти світову законодавчу практику щодо боротьби з телефонним спамом. Для цього у законопроекті є визначення щодо надсилання інформації рекламного характеру, яку абонент не просив йому надсилати. Наприклад інформація про розпродажі", – сказав Ємець.

Нардеп додав, що на зараз оператори не несуть жодної відповідальності за спам, хоча мають "всі можливості його відслідковувати і забороняти".