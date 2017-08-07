Поліція завела справу на власників коня, що впав в Одесі. ВІДЕО

Кінь, якого використовували для прогулянок каретою в Одесі, впав від знемоги на бруківку.

Фото: Думская

Про це написав нардеп Гліб Загорій, виклавши відео.

Реклама:

"Тварину експлуатували практично без відпочинку, – стверджує Загорій, – адже вартість одного кола по місту дорівняє 1500 грн".

За його словами, тварину одразу намагались реанімувати перехожі, поливаючи водою.

Станом на 15:45 заступниця начальника відділу комунікації ГУНП в Одеській області Любов Гордієвська розповіла "УП.Життя", що правоохоронці перевіряють, що насправді трапилось з твариною і чому вона впала.

Фото: Гліб Загорій

Напереродні ввечері, на вулиці Грецькій, прогулянковий кінь, який віз карету, впав і не підводився.

"На прохання активістів про допомогу одразу відгукнувся ветеринар – він поставив коневі крапельницю. На місце навіть прибули пожежники з водою, щоб охолодити тварину", – розповів депутат.

Через дві години реанімації кінь зіп'явся на ноги.

Реклама:

Фото: Гліб Загорія

Також на місце викликали поліцію, щоб зафіксувати жорстоке поводження з твариною.

"Однак очевидці кажуть, що протокол на власників туристичної карети не склали", – додав Загорія.

Втім, заступниця начальника відділу комунікації ГУНП в Одеській області Любов Гордієвська розповіла "УП.Життя", що провадження таки відкрили – за ч. 1 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами).

Власнику наразі не оголосили про підозру, він вільний. Кінь перебуває у власника.

Напередодні ввечері, 6 серпня, зоозахисна ініціатива UAnimals опублікувала фото, як на спеці в Одесі стояли розфарбовані коні.

UAnimals також опублікували інструкцію для активістів, якщо вони побачили експлуатацією коней в сфері розваг.

Зоозахисники радять викликати патрульну поліцію та наполягти на перевірці таких документів:

1. Документи, що засвідчують особу, яка використовує коней;

2. Документи, що підтверджують право на підприємницьку діяльність;

3. Ветеринарні документи з даними про реєстрацію та ідентифікацію коней, згідно ЗУ "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" - паспорт коня (коней);

4. Ідентифікаційні документи - документи встановленого зразка, що видаються на тварину (паспорт великої рогатої худоби, паспорт коня, реєстраційне свідоцтво свиней, реєстраційне свідоцтво овець/кіз)".

Нагадаємо, 22 червня Верховна Рада внесла зміни до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження гуманного ставлення до тварин).

За знущання над тваринами з особливою жорстокістю, якщо вони призвели до каліцтва чи загибелі або вчинені групою осіб, передбачене покарання позбавленням волі від п'яти до восьми років.

Якщо знущання призвело до мук тварини чи каліцтва, кривдника можуть покарати штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Знущання над хребетними тваринами із застосуванням жорстоких методів, а також нацьковування тварин одна на одну каратимуться арештом до шести місяців або обмеженням волі на терміном до трьох років.

Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього, караються обмеженням волі від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий термін.

"Українська правда. Життя"