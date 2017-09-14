У МОН розповіли, ким вирішили стати цьогорічні першокурсники

На початку навчального року Міністерство освіти і науки вирішило підбити підсумки й поділитися даними, які спеціальності у вишах були найпопулярнішими серед цьогорічних українських першокурсників.

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За даними відомства, під час вступної кампанії-2017 найбільш популярними серед вступників на бакалаврат були спеціальності "Філологія" (85526 заяв), "Право" (74055) та "Менеджмент" (59393).

Також серед лідерів "Медицина", "Комп’ютерні науки", "Туризм", "Середня освіта", "Психологія" і "Економіка" (від 46 тисяч до 40 тисяч заяв).

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Замикає Топ-10 спеціальність "Інженерія програмного забезпечення" – 33 тисяч заяв.

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"Ми бачимо, що традиційно такі спеціальності як "Право", "Менеджмент", "Туризм" та "Економіка" залишаються одними із найбільш популярних у абітурієнтів навіть при тому, що вони на них немає попиту на ринку праці", – розповів директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров.

Найменш популярною спеціальністю цього року виявилося "Богослов’я" (185 заяв без урахування духовних ВНЗ) та "Гідроенергетика" (193).

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"На жаль, серед найменш популярних спеціальностей залишаються й ті, які зараз потрібні на ринку праці, наприклад, спеціальність "Атомна енергетика", – пояснив Шаров.