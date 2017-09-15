МОН готове дати мовну статтю закону "Про освіту" на експертизу Ради Європи – Гриневич

2175
15 вересня 2017

Україна готова надати для експертизи 7 статтю закону "Про освіту", яка регламентує мовне питання.

Гриневич розповіла, що Україна готова надати для експертизи 7 статтю закону "Про освіту", яка регламентує мовне питання. Фото mon.gov.ua

Про це 15 вересня після зустрічі з представниками дипломатичних місій сказала міністр освіти Лілія Гриневич, повідомляє Укрінформ.

Вона додала, що українська сторона буде наполягати на поточній редакції статті закону.

Реклама:

"По-перше, ми готові надати до Ради Європи 7 статтю закону для експертизи. Ця стаття не порушує тих міжнародних зобов'язань, які взяла на себе Україна. Ми переконані, що на даному етапі розвитку нашої держави і зважаючи на розширення освітніх прав дітей з національних меншин, ми робимо крок, щоб розширити використання української державної  мови в системі освіти", – сказала Гриневич.

За її словами, українська сторона готова працювати в спільних робочих групах  та проводити консультації з мовного питання з країнами-партнерами.

Гриневич зауважила, що поки невідомо скільки триватиме експертиза, але це не має впливати на процеси реформ в Україні.

Читай також:

Президент Молдови хоче, щоб Україна відмовилась від нового закону "Про освіту"
"Насильницький мовний режим". Проти закону "Про освіту" виступила Росія
Румунська спільнота просить Порошенка ветувати закон "Про освіту" через мовне питання
Гриневич: Конституцію мовною статтею закону "Про освіту" не порушували
Перехід до іншої школи: Рада схвалила закон "Про освіту"

Як повідомила міністр, пропозиція провести експертизу була надана на зустрічі представником Ради Європи. Водночас українська сторона, за її словами, наполягатиме на проведенні відкритих консультацій з цього питання.

Гриневич наголосила, що в Україні налічується більше 400 тисяч дітей представників національних меншин, в той же час більше 90/% з них – це представники російської спільноти в Україна, які навчаються в школах с російською мовою викладання.

На зустрічі були присутні представники 11 країн, Ради Європи, ОБСЄ.

Реклама:

Раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ Росії виступило із заявою, що основною метою закону "Про освіту" є встановлення в Україні "моноетнічного мовного режиму".

Крім того, міністри закордонних справ Болгарії, Румунії, Греції та Угорщини звернулися з листом до міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, а також генсека Ради Європи Торбьйорна Ягланда та Верховного комісару ОБСЄ у справах національних меншин Ламберто Заннієру, в якому закликали Україну не вводити мовні обмеження на освіту.

Міністр освіти наполягала на тому, що ухвалена мовна стаття закону "Про освіту" відповідає Конституції України.

Закон "Про освіту" Рада прийняла 5 вересня.


Реклама:


Реклама:
 13
Здоров'я

11 міфів про народні методи лікування ГРВІ: як допомогти та не зашкодити дитині при застуді

Анна Бей
 3811
Здоров'я

"Боже, яке кончене": чому люди хейтять та як на це реагувати

Альона Павлюк
 10324
Здоров'я

Зігріваємося правильно: що робити, аби не застудитися після морозу

Сніжана Добромильська