Школярка врятувала 8 дітей з пожежі у таборі в Одесі. Дівчинка одужує після опіків

У реанімації обласної дитячої лікарні Одеси перебуває Катя Ной, яка отримала опіки ніг і верхніх дихальних шляхів, коли рятувала із пожежі в дитячому таборі "Вікторія" вісьмох дітей.

Про це сторінці у Facebook розповів депутат Одеської міськради Олександр Іваницький, який розмістив світлину школярки.

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"Ця дівчинка – герой, її батьки – великі люди, що виховали Людину з великим серцем! І в нас є майбутнє з такими людьми! Катя Ной врятувала з палаючого корпусу вісьмох діток від 8 до 10 років. При цьому сама отримала опіки ніг та верхніх дихальних шляхів. Коли її доставили до лікарні – втратила свідомість", – написав Іваницький.

За словами депутата, дівчинка перебуває в реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні та йде на поправку.

"Ми дуже хочемо побачити тебе, Катруся, знову під час виступу в складі хореографічного колективу "Адель" Будинку дитячого творчості Малиновського району "Промінь", – написав Іваницький.

Як відомо, в ніч на 16 вересня у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. В результаті загинуло двоє дітей, ще одна дитина зникла безвісти.

Вогонь повністю знищив двоповерховий дерев'яний будинок, в якому на момент пожежі перебували 42 дітей.

Мер Одеси Геннадій Труханов відсторонив від посади директора табору Саркісяна і його заступника, який відповідав за пожежну безпеку закладу.

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Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.

Ввечері 16 вересня біля мерії Одеси пройшов мітинг у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія", активісти штурмували будівлю.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами недбалості службових осіб районного відділу ДержНС та органів місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 367 КК України).

Про підозру оголошено директору дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія" у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей (ч. 2 ст. 270 КК Украіни), затримано та повідомлено про підозру співробітниці табору, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку в оздоровчому закладі.