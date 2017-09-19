Радіостанції на 30% перевиконують квоти на передачі українською – Нацрада

Загальнонаціональні радіостанції перевищують квоту на трансляцію україномовних пісень на 7%, а щодо ведення передач державною мовою – на 30%.

Радіостанції перевищують квоту на трансляцію україномовних пісень на 7%, а щодо ведення передач державною мовою – на 30%. Фото vverve/Depositphotos

Таку статистику Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення представила у вівторок, 19 вересня.

Проведені Національною радою у період із січня по липень цього року 6 хвиль моніторингів засвідчили, що фактично всі радіостанції (загальнонаціональні, регіональні та місцеві) виконують закон про квоти української мови.

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"За останні півроку ми зафіксували лише 15 порушень закону, через що нарахували штрафів на загальну суму 634 тисячі гривень. З огляду на те, що штраф за невиконання квот становить 5% суми ліцензійного збору, радіостанції намагаються перевиконувати квоти, щоб випадково не порушити закон", – пояснив голова Національної ради Юрій Артеменко.

Регіональні та місцеві мовники більше перевиконують вимоги закону, ніж загальнонаціональні радіостанції.

Квота українських пісень більша за встановлений мінімум на 20%, частка ведення передач державною мовою – на 38%.

"Можемо очікувати, що 8 листопада, коли квота пісень українською мовою згідно із законом збільшиться до 30%, середній показник на загальнонаціональних радіостанціях щодо українських пісень фактично зросте до 35 – 40%", – розповів член Національної ради Сергій Костинський.

За словами Костинського, на обласному рівні середні показники стосовно пісень і мови ведення передач, які становлять відповідно 45% і 88%, також зростуть, завдяки місцевим і регіональним радіостанціям, що працюють на півдні, сході та в центрі України.

За даними регулятора, всі радіостанції дотримуються вимог закону, згідно з якими частка україномовних пісень в ефірі має становити не менше як 25%, а частка ведення передач – 50%.

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Як свідчать дані моніторингів, для радіомовників не буде проблематичним підвищення цих квот із 8 листопада 2017 року, коли в ефірі частка пісень українською мовою має збільшитися до 30%, а мови ведення програм і передач – до 55%.