Українські військові попросили Apple забрати з реклами "російського кіборга"

Українські кіборги написали відеозвернення до компанії Apple, у якому попросили забрати із рекламного ролика згадку про "російського кіборга".

Скріншот із рекламного ролика Apple

"Привіт, Apple. Вам пише кіборг із Росії…", – такими словами починається промо-ролик Apple Watch Series 3.

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Різні люди у ньому читають фрагменти листів до розробників компанії, дякуючи їм за Apple Watch, які поліпшують їхні життя.

У відео знявся російський ведучий із протезом Дмитро Ігнатов. Ногу Ігнатов втратив під час нещасного випадку на службі в армії Росії у 2012 році.

Коли він проходив повз великий причіп з ракетами С300, на нього впала ракета, яка була неправильно встановлена.

У ролику він дякує за те, що завдяки Apple Watch стає кращою версією себе. Кіборгом Ігнатов міг себе назвати через те, що має одну штучну кінцівку.

Українські кіборги обурилися появою "російського кіборга" у рекламі Apple.

Скріншот із відеоролика українських кіборгів

У відеозверненні вони вирішили пояснити, чому так відреагували, тож розповіли, що у 2014 році Російська армія вдерлась на територію України, і кожен із них пішов її захищати.

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"Росіяни самі назвали мене кіборгом, тому що я виживав настільки довго, що вони не могли у це повірити. Я боровся кожну ніч та день, бо за моєю спиною стояла вся країна. Я не міг відправити SOS зі свого Apple Watch, бо сам був тим, хто прийшов на порятунок. Я не слідкував за годинами свого сну, тому що не пам'ятаю, чим спав тоді взагалі. Ми боролися за Донецький аеропорт 242 дні, аж доки не впали його стіни", – йдеться у відео.

У ролику-відповіді, який ініцювали "Побратими", а зняв безкоштовно телеканал "Прямий", учасники бойових дій за Донецький аеропорт розповідають, що понад 10 тисяч українців було вбито від 2014 року дотепер.

"Доки у моїй країні йде війна, частина її території окупована, а частина анексована Російською Федерацією. Доки людей убивають, катують та викрадають, ваша компанія свідомо чи не свідомо підтримує пропаганду Росії у війні проти нас.

Ви зробили це застосовуючи словосполучення "російський кіборг". До речі, той залізничний вокзал (у Києві) у вашому відео досі працює, бо я його захистив".

Українські кіборги закликали терміново виправити рекламний ролик та письмово перепросити у кіборгів – живих та полеглих.

"Українська правда. Життя"