Гриневич розповіла, коли і як зростуть зарплати вчителів

Мінімальний оклад педагогічних працівників до 2023 року має скласти чотири прожиткові мінімуми.

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Про це заявила міністр освіти Лілія Гриневич під час виступу перед Асоціацією ректорів вищих технічних навчальних закладів, йдеться на сайті Нова українська школа.

Йдеться про перехідні положення нового закону "Про освіту", в яких зазначено, що з 2018 до 2023 року посадовий оклад педагогічних працівників має зрости до 4 прожиткових мінімумів.

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Після 2023 року він становитиме три мінімальні заробітні плати, що передбачено Статтею 63 закону.

Також Лілія Гриневич заявила, що у 2017 році планується знову просунути педагогічних працівників у Єдиній тарифній сітці на один тарифний розряд.

"Реформа може відбутись тільки тоді, коли ми інвестуємо в наших освітян. І я про це говорила на всіх щаблях влади – на найвищих, у Кабінеті Міністрів. Тому що не можна вимагати підвищення кваліфікації, нових методів викладання, реалізації академічної свободи, якщо ми не інвестуємо в нашого вчителя і нашого викладача", – прокоментувала міністр.

Також Гриневич додала, що МОН хоче просунути в Єдиній тарифній сітці на один тарифний розряд і науково-педагогічних працівників вишів.

"Ви знаєте, що вже цього року ми просунули вчителів в Єдиній тарифній сітці на два тарифні оклади вверх і закрили дірку, яка була в Єдиній тарифній сітці між середньою та вищою освітою. Зараз сітка згармонізована. І на засіданні Кабінету Міністрів я підняла питання, що ми не можемо приводити до дисгармонії Єдину тарифну сітку, і нам потрібно посунути на один тарифний розряд догори так само науково-педагогічних працівників.

Тому зараз під час розгляду Бюджету ми стоїмо на позиції, що з 1 вересня нового навчального року це просування має стосуватися науково-педагогічних працівників у вищій школі", – зазначила Гриневич.

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Як відомо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон "Про освіту".

25 вересня його підписав президент Петро Порошенко.