Україна запропонувала Венеціанській комісії проаналізувати мовну статтю освітнього закону – Гриневич

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28 вересня 2017

Міністерство освіти і науки України запропонувало Раді Європи надіслати статтю 7 "Про мову навчання" закону "Про освіту" на експертизу до Венеціанської комісії.

Про це розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час зустрічі з міністром національної освіти Румунії Лівіу Марьян Попом.

Вона також повідомила, що зустрінеться з цього питання з генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом 6 жовтня, повідомляє прес-служба МОН.

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Лілія Гриневич зустрінеться з мовного питання з генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом 6 жовтня

Нагадаємо, що одразу після прийняття закону "Про освіту" у Верховній Раді румунська спільнота попросила президента Петра Порошенка ветувати цей закон з тим, що він мовляв "неконституційний".

"Ст.7. про мову освіти містить норми, що суперечать статтям 10, 22, 23, 53 Конституції України та прокладають шлях до мовної асиміляції національних меншин", – йдеться у відкритому листі.

Також свою стурбованість озвучили російське, угорське та польське МЗС.

Проти закону про освіту також виступив президент Молдови Ігор Додон.

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При цьому заступник міністра освіти та науки Павло Хобзей в ефірі "Громадського радіо" повідомив, що всього близько 10% учнів в Україні навчаються іншими мовами, а 90% школярів навчаються українською мовою.

Він уточнив, що "більшість (із цих 10%  УП) навчаються російською мовою".

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Новим законом передбачено, що зміни щодо мови викладання розпочнуться у навчальному році 2020 року.

"Право навчатися мовою меншини будуть мати лише в дошкільних закладах і в початкових школах.

В основній школі з 5 по 9 клас та старшій профільній з 10 по 11 (а в майбутньому по 12-й) навчання загальноосвітнім предметам буде здійснюватися українською мовою, але паралельно буде вивчення мови, літератури, історії національної меншини мовою національної меншини", – говорить Хобзей.

В Прикінцевих положеннях до закону "Про освіту" зазначено, що особи, які належать до корінних народів, національних меншин України і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року подовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які діють до набрання чинності даним законом з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою.

"Це означає, що діти, які в 7 чи 10 класі, далі будуть навчатися мовою своєї національної меншини і цей навчальний рік проведуть, як заплановано, – заясніє заступник міністра. – А в наступному році з 1вересня в школах від 5 по 9 і в 10-11 класах ми спільно з органами управління освіти будемо визначати, які предмети будуть викладатися українською мовою, а які залишаться викладатися мовою національної меншини.

А з 2020 року з 5 по 11 класів всі вивчатимуть загальноосвітні предмети українською мовою, а мовою національних меншин мову і літературу меншини".

Президент Петро Порошенко 25 вересня підписав закон "Про освіту".


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