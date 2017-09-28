"Не буде поборів": у Львові заборонили збирати з батьків гроші на школу

У Львові батьківським комітетам та освітянам заборонили збирати готівкові кошти з батьків школярів і дошкільнят.

Відповідний наказ 26 вересня підписала начальник управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик, повідомляє forpost.lviv.ua.

­­Відповідно до документу, працівникам навчальних закладів, а також батьківським комітетам та учасникам навчально-виховного процесу категорично заборонено збирати готівкові кошти з батьків учнів та вихованців навчальних закладів м. Львова для вирішення фінансових питань, пов’язаних з покращенням матеріально-технічного забезпечення, проведення ремонтних робіт, відзначення ювілейних та святкових дат тощо.

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Персональну відповідальність за вчинення протиправних дій щодо збору коштів в управлінні освіти поклали на керівників навчальних закладів.

Голова Батьківської Ради Львівщини Олена Пономарева вважає, що це не забороняє батькам допомагати навчальним закладам.

"Навпаки, допомагати можна і треба, але добровільно, законно та прозоро. Кожен заклад має спецрахунок на який можна переказати добровільну пожертву.

Гроші на цьому рахунку – гроші цільового використання та суворої звітності і достатньо в призначені платежу вказати на що, якому класу або на яку потребу ви переказуєте гроші і вони чітко попадуть за призначенням", ­– пояснила Пономарева.

Вона також зазначила, що цей наказ дозволить перевести благодійність у законне русло, звільнить багатьох вчителів від тягаря, а батьків від тиску та приниження збоку батьківських комітетів.

"Ми вже чуємо страшилки від зацікавлених освітян: не буде миючих, крейди, охорони, лампочок, вікон, дверей... Шановні, не буде поборів та ненависті, а решта все буде добре!", – додала голова Батьківської Ради Львівщини.

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