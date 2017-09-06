"Львів дружній до тварин", або Як працює сучасний центр для безпритульних чотирилапих

Панорамні вікна, сонячні панелі на даху, сучасний офіс, огорожа розмальована яскравими графіті з собаками…

Складно уявити, але це комунальне підприємство ЛКП "Лев" у Львові та одночасно перший в Україні центр адопції, який руйнує стереотипні уявлення про комунальні підприємства.

Головні тут – тварини. Їх підбирають з вулиці, лікують, вакцинують, стерилізують, стрижуть, вигулюють та шукають їм нових господарів.

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Львів цілком може слугувати прикладом ефективного поводження із безпритульними тваринами для інших міст.

Як же влаштований "Лев", дізнавалася "Українська правда. Життя" та рух "Сильні Громади".

ЦЕ НЕ ПРИТУЛОК

"Цю собаку вигнав господар на вулицю. Вона 8 років щасливо прожила у нього, а коли діти виросли – стала непотрібною, награлися й викинули", – говорить директорка ЛКП "Лев" Оксана Кошак.

Вона знайомить нас із доглядачкою Ларисою, яка щойно повернулася із прогулянки із двома собаками.

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Ліворуч від неї – Спайк – чистокровний кане-корсо. Праворуч на повідку – метис вівчарки приблизно таких же розмірів.

"Спайк два тижні просто лежав і ридав, поки не вирішив, що це новий господар", – пояснює очільниця "Лева".

Зараз для обох шукають нові родини.

Доглядальниця Лариса щойно повернулася із прогулянки з собаками. Фото Артура Кравченка

Особливістю ЛКП "Лев" є те, що це не притулок. Тут тварини перебувають лише тимчасово. Основна робота полягає у тому, щоб якнайшвидше знайти хвостатим нового господаря.

Близько 60% собак, які потрапляють сюди, прилаштовують (у 2016-му році – 520 песиків), інших – після 10-денного перебування, вакцинації та стерилізації – відпускають на місце відлову.

За словами Оксани Кошак, останнім часом на вулиці все частіше опиняються домашні собаки, тому в "Леві" чотирилапих перевіряють на наявність чипа.

Котам пощастило менше: вони перебувають у центрі лише 5 днів, тож часу для їх прилаштування не так багато, та й львів’яни забирають лише кожного десятого.

При цьому варто розуміти, що коти краще адаптуються до умов вулиці та легше переносять самостійне життя.

Фрагмент графіті на огорожі центру. Фото Артура Кравченка

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Етап прилаштування та масштабна інформаційна кампанія починається з моменту відлову тварини, коли її фотографія завантажується на сайт.

"Ми маємо право відловлювати лише собак. Котів нам приносять самі мешканці", – пояснює директорка.

Директорка ЛКП "Лев" Оксана Кошак. Фото Артура Кравченка

Одразу після вулиці собака потрапляє у відділення карантину. Тут вона отримує комплексну вакцину, її обробляють від бліх та кліщів. На наступний день – від гельмінтів.

На карантині тварину тримають п’ять днів до стерилізації. За цей відрізок часу, якщо у чотирилапого є якась прихована хвороба, вона проявляється, і тоді тварину переміщують або в інфекційне відділення, або у стаціонар на лікування.

На кожного "гостя" тут заводять картку. В ній зазначається, де собака була відловлена, хто прийняв, яка її вага, приблизний вік, коли планується обробка від паразитів, стерилізація. Ця картка завжди слідує за нею. Ідентифікаційною ознакою кожної тварини на час перебування у ЛКП "Лев" є жетон.

Тимчасово собак утримують у клітках, де завжди є вода, дерев’яний піддон та будка.

У клітках завжди є вода, дерев’яний піддон та будка. Фото Артура Кравченка

Працівники комунального підприємства двічі на день прибирають.

На території підприємства є кухня, де готують їжу для тварин. Годують їх якісними кормами для того, щоб собаки були енергійними та гарно виглядали.

Також їх підгодовують кістками, із яких варять бульйон, крім того, готують каші для тих, хто потребує дієтичного харчування.

На території підприємства є кухня, де готують їжу для тварин. Фото Артура Кравченка

Під час відлову ловець фотографує собаку і автоматично її фотографія з’являється у базі на сайті. Тому якщо чиясь тварина загубилася, то власник може перевірити інформацію в базі та приїхати її забрати.

Оксана Кошак розповідає, що були випадки, коли власник песика приїжджав на ЛКП раніше, ніж ловці встигали повертатися з виклику.

Ловець фотографує собаку і автоматично її фотографія з’являється у базі на сайті

За перше півріччя 2017 року в Львові відловили близько 450 чотирилапих.

80 із них повернули господарям, які знайшлися, 313 стерилізували та прилаштували, або відпустили на місце відлову.

У тварин, які повернулися на вулицю, зазвичай є опікуни, які їх підгодовують, доглядають, стежать за тим, щоб через рік їх повторно відловити та провести перевакцинацію.

На кожній тварині, яка потрапила до ЛКП, пройшла всі процедури та була повернута на вулицю, є кліпса з інформацією.

ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ

У червні цього року на базі ЛКП "Лев" відкрили перший в Україні Центр адопції (всиновлення) тварин.

Сучасний офіс для центру – з великими панорамними вікнами, зручними диванами для відвідувачів, плазмовим монітором на стіні – відкрили за кошти міського бюджету, переобладнавши старий гараж.

Сучасний офіс для центру переобладнали зі старого гаража. Фото Артура Кравченка

"Люди приходять сюди, розказують, що вони хочуть, ми показуємо їм тварин, які у нас є.

Якщо у нас немає таких собак, які би людину влаштовували, то ми показуємо тварин із притулку "Милосердя".

З собаками можна познайомитися, піти погуляти та взяти собі додому", – каже Оксана Кошак.

Фотографії тварин, готових до прилаштування, транслюють на моніторі, який цілодобово видно з вулиці, де якраз розташована трамвайна зупинка.

Фотографії тварин, готових до прилаштування, транслюють на моніторі. Фото Артура Кравченка

Також інформація про собак, яких можна забрати додому, публікується майже у всіх львівських інтернет-виданнях. Раз на тиждень про тварин знімають сюжет на ТРК "Львів" та телеканалі "НТА".

Для того, щоб хвостаті виглядали презентабельно, на ЛКП "Лев" є грумер, яка стриже, миє, вичісує та доглядає тварин.

Хаскі Лія і Туман потрапили до ЛКП "Лев" з вулиці. На темно-сірого хлопчика був одягнутий нашийник зеленого кольору, дівчинка була без нього.

Обидва не мають ані чипів, ані інших розпізнавальних знаків. Але, очевидно, були домашніми.

Вже є люди, які готові їх забрати.

Хаскі Лія і Туман (на фото) потрапили до ЛКП "Лев" з вулиці. Фото Артура Кравченка

"Зовсім безпритульних тварин у місті не так багато. Майже всі вони були відловлені, стерилізовані та прилаштовані.

До притулку потрапляють тварини, які уже мали господарів, але через людську жорстокість опинилися на вулиці. Тому в центрі багато породистих собак.

Вони всі класні. Усі однозначно десь були недавно у сім’ях, багато хто з них знає команди, усі хочуть мати нового господаря", – говорить Оксана Кошак.

Переважно усі собаки доброзичливі до людей, люблять увагу, лащаться, виляють хвостом.

Із вигулом собак допомагають волонтери, база яких складає близько 250 людей.

"Волонтерська допомога нам потрібна із вигулом собак, бо коли є два доглядальники на зміні, вигуляти 70 собак доволі складно.

У нас є волонтерський час – зранку з 9 до 12 години та вдень із 16 до 19 години", – підкреслює директорка ЛКП "Лев" Оксана Кошак.

Під час прогулянок собаки соціалізуються, знову вчаться довіряти людям, виконувати команди. Це позитивно впливає як на людину, так і на тварину.

Потрапляють до притулку і агресивні тварини. Їх утримують в окремих вольєрах. Із ними займаються кінологи для того, щоб відкоригувати поведінку, а після цього таких собак зазвичай забирають для охорони.

Також у центрі є невелике відділення для перетримки котів. Тут тимчасово живуть близько двох десятків пухнастиків.

"Із білою кицею вийшла цікава історія. Ловці їхали на виклик, натрапили збиту кішку на дорозі, кинули бездиханне тіло в кульок. Коли приїхали до клініки – побачили, що вона рухається, тепер відходжуємо її", – розповідає директорка КП.

Тут тимчасово живуть близько двох десятків пухнастиків. Фото Артура Кравченка

ПОШУК СВОГО МЕТОДУ

Найбільшою проблемою подібних закладів у інших містах є відсутність коштів для відлову та догляд за тваринами.

Оксана Кошак говорить, що у Львові теж доволі важко із фінансуванням і, якщо б центр не мав можливості додатково заробляти, то навряд чи тут був настільки доброзичливий і відданий персонал та належні умови утримання тварин.

"Паралельно ми ведемо мову з міськрадою, що не можна призупиняти програму фінансування, бо вона є ефективною лише тоді, коли безперервно працює", – наголошує директорка ЛКП "Лев".

Одна відловлена доглянута та стерилізована собака обходиться місту у 2-2,5 тис. грн. Кішка – 1200 грн.

Центр ефективний лише тоді, коли безперервно працює. Фото Артура Кравченка

Результати роботи комунального підприємства у Львові дуже помітні.

Упродовж 3-5 серпня відбувався облік тварин на вулицях Львова і працівники ЛКП "Лев" спільно із волонтерами підрахували, що в межах міста є 412 безпритульних собак. 41% із них стерилізовані.

Враховуючи те, що минулого року на тварин чіпляли жовту кліпсу, яка майже не помітна на світлих тваринах, можна говорити навіть про більшу кількість стерилізованих собак.

Ще 20% потенційно мають господарів, які відпускають їх на самовигул. Тобто люди дозволяють своїй собаці бігати де завгодно та пускають додому, щоб поїсти та переночувати.

30% – це ті собаки, які ще не стерилізовані. Минулого року у цей період у Львові було 600 тварин, тобто їх кількість скоротилася майже на третину.

Минулого року у цей період у Львові було 600 тварин, тобто їх кількість скоротилася майже на третину. Фото Артура Кравченка

"Люди, на превеликий жаль, продовжують викидати тварин на вулицю.

Для того, щоб розуміти, чия собака потрапила на вулицю, у нас з минулого року запроваджена обов’язкова реєстрація господарських тварин", – зазначає Оксана Кошак.

За словами директорки "Лева" під час пошуку оптимальної моделі поводження із безпритульними тваринами у Львові враховували досвід різних країн та інших міст України.

Серед найбільш поширених механізмів поводження із безпритульними тваринами – перетримка у притулках доки вони не помруть, або до часу, коли будуть прилаштовані.

Але, оскільки не вирішується першочергова причина потрапляння тварин на вулицю шляхом посилення відповідальності для людей, які їх викидають, то кількість тварин у притулках постійно збільшується.

Відповідно, другий поширений шлях – усипляння тварин через певний час перебування у притулку. Це теж багато де практикується як в Україні, так і в світі.

Модель "відловив – випустив" теж не є досконалою, бо кількість тварин на вулицях від того не зменшується.

Модель "відловив – випустив" теж не є досконалою, бо кількість тварин на вулицях від того не зменшується. Фото Артура Кравченка

"Ми зрозуміли, що в реаліях Львова жодна схема не є ефективною.

Коли ти будуєш притулок, то він швидко заповнюється, кількість тварин на вулицях збільшується і потрібно знову будувати новий. Це колосальні витрати і це не працює.

Раніше безпритульних собак у Львові знищували, але їх чисельність від того не зменшувалася, бо тварин продовжували викидати.

При методі "відловив – випустив" чисельність не зменшується і буде загроза скупчення собак у зграї та нападу на людей. Відповідно, ми розробили свою схему "відлов – вакцинація – стерилізація – прилаштування".

Лише якщо не вдалося знайти нових господарів, тварину відпускають на місце відлову під доглядом опікунів. Тому вся наша робота зосереджена на тому, щоб прилаштувати у сім’ї якомога більше тварин", – наголошує Оксана Кошак.

Ця методика є корисною для міста ще й тому, що у жодному місті навколо Львова питання безпритульних тварин не вирішується, а вакциновані і стерилізовані собаки, які живуть у місті, захищають свою територію, не допускаючи "чужаків" та диких тварин.

У Львові вакциновані і стерилізовані собаки захищають свою територію. Фото Артура Кравченка

ЗМІНА ФІЛОСОФІЇ ПОВОДЖЕННЯ

Довгий час ЛКП "Лев" було радше гицлярнею, де знищували собак, доки у 2015 році його не очолив відомий громадський діяч та бізнесмен Олег Мацех.

Йому вдалося залучити грантові кошти від ЄС для капітального ремонту усіх приміщень підприємства, закупівлі сучасного обладання.

Завдяки Олегу на базі "Лева" облаштували комунальну лікарню, запустили соціальну рекламну кампанію, а також розпочали співпрацю із міською поліцією та школами Львова.

"Лев" почав змінювати відомий громадський діяч та бізнесмен Олег Мацех. Фото Zik

Тут з’явились системи тепло-, водопостачання та каналізація, собаки стабільно харчуються сухим кормом, ЛКП використовує сучасні засоби відлову тварин.

Ветеринарну клініку обладнали устаткуванням для рентгену, УЗД, забезпечили усім необхідним для проведення операцій, стерилізації інструментів та зберігання медикаментів.

З’явилася сучасна лабораторія, приміщення для післяопераційного перебування тварин, кімнати-пральні окремо для одягу працівників і ковриків для собак, приміщення для роботи грумера.

Вдалося переконати міську раду у потребі фінансування центру.

Після року змін під керівництвом Мацеха підприємство очолила екс-керівник групи продажу компанії "Danone" Оксана Кошак. Вона продовжила започатковані Олегом напрямки роботи.

Після огляду умов, у яких утримують тварин, сучасних приміщень для операцій, Оксана розкладає на столі фотографії, як притулок виглядав ще кілька років тому до масштабної перебудови. Жахливі умови утримання тварин у клітках, антисанітарія в операційній.

Зараз за всім, що відбувається всередині приміщень, можна цілодобово спостерігати в онлайн-режимі.

На території встановлені 9 камер відеоспостереження. Зробили це для того, щоб підвищити довіру зоозахисників та мешканців міста до роботи ЛКП.

"До такого закладу як у нас, тривалий час була велика недовіра і всі люди думали, що ми продовжуємо робити ті страшні речі, які відбувалися до 2013 року, – тут вбивали усіх тварин, яких господарі не забирали протягом трьох днів", – ділиться Оксана Кошак.

Отак притулок виглядав ще кілька років тому до масштабної перебудови. Фото Артура Кравченка

"Ми чудово розуміємо, що проблема безпритульних тварин лежить у безвідповідальних людях, тому змінити щось можна лише думаючи стратегічно.

По-перше, виховати покоління, яке буде відповідальним.

А по-друге – робити щось із тим поколінням, яке має тварин, але розуміє тільки мову штрафів, тому дуже добре, що держава посилює відповідальність за загублену чи викинуту на вулицю тварину", – підкреслює Оксана Кошак.

Саме тому, за ініціативи і активної участі "Лева", вперше в Україні було розроблено навчально-методичний посібник для семикласників – "Уроки гуманного поводження з тваринами".

Уроки спочатку проводилися як факультатив в рамках курсу біології. Чотири уроки проводилося у школах, а п’ятий – виїзний на ЛКП "Лев", де діти могли познайомитись з тваринами.

Пройшли цю програму та побували на ЛКП більше тисячі школярів. Практика стала настільки успішною, що її планують продовжувати і наступного року, а також поширювати цей досвід в інших містах.

Володимир Рихліцький, рух "Сильні громади", спеціально для УП.Життя

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