Герої очима дітей у 4-х чуттєвих відео до Дня захисника України

14 жовтня – День захисника України, який водночас є Днем українського козацтва.
З 2015 року це державне свято і неробочий день.
У цей день у соцмережах проходить флешмоб #вшануй. Всіх свідомих українців закликають піти разом із близькими та вшанувати героїв – загиблих воїнів неоголошеної російсько-української війни.
Акція ініційована громадською ініціативою "Voїny" з гідного вшанування пам’яті загиблих воїнів АТО.
У ролику #вшануй фігурують хлопчик Богдан (8 років), син загиблого в АТО бійця 53-ої окремої механізованої бригади, та його однокласники.
Зйомка і монтаж виконані Павлом Липою, музику до ролика написала Маргарита Кулічова.
Підтримує тему гідного вшанування пам’яті загиблих воїнів АТО і серія роликів "Завжди на захисті".
Їх, до Дня Козацтва та Дня захисника України, зняла команда приватної телестудії GOODMDIA на замовлення Міністерства інформаційної політики України.
На відео діти, батьки, яких воювали в АТО, розповідають спостереження та думки про війну.
"Мій батько ніколи не хоче розказувати про війну. Каже, мені це не треба.
Інколи він раптом хапається за плече, я знаю – він вдає, що йому не боляче. І каже нам з мамою: "Та нічого: все нормально".
Тоді я справді не хочу нічого знати про війну. Головне я і так знаю, що він у мене герой", – каже хлопчик на відео.
Знімалися у відеороликах справжні ветерани АТО.
Поет Патрік Орішко, який зараз працює в Нацполіції, знявся в ролику про героя у військовій формі та без неї.
Олександр Хаджинов – майданівець, доброволець, а нині боєць Національної гвардії України знявся в головній ролі в ролику про грім.
"Українська правда. Життя"
Титульне фото anpet2000/Depositphotos