Герої очима дітей у 4-х чуттєвих відео до Дня захисника України

Українська правда. Життя редакційний колектив
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14 жовтня 2017

14 жовтня – День захисника України, який водночас є Днем українського козацтва.

З 2015 року це державне свято і неробочий день.

У цей день у соцмережах проходить флешмоб #вшануй. Всіх свідомих українців закликають піти разом із близькими та вшанувати героїв – загиблих воїнів неоголошеної російсько-української війни.

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Акція ініційована громадською ініціативою "Voїny" з гідного вшанування пам’яті загиблих воїнів АТО.

У ролику #вшануй фігурують хлопчик Богдан (8 років), син загиблого в АТО бійця 53-ої окремої механізованої бригади, та його однокласники.

Зйомка і монтаж виконані Павлом Липою, музику до ролика написала Маргарита Кулічова.

Підтримує тему гідного вшанування пам’яті загиблих воїнів АТО і серія роликів "Завжди на захисті".

Їх, до Дня Козацтва та Дня захисника України, зняла команда приватної телестудії GOODMDIA на замовлення Міністерства інформаційної політики України.

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На відео діти, батьки, яких воювали в АТО, розповідають спостереження та думки про війну.

"Мій батько ніколи не хоче розказувати про війну. Каже, мені це не треба.

Інколи він раптом хапається за плече, я знаю – він вдає, що йому не боляче. І каже нам з мамою: "Та нічого: все нормально".

Тоді я справді не хочу нічого знати про війну. Головне я і так знаю, що він у мене герой", – каже хлопчик на відео.

Знімалися у відеороликах справжні ветерани АТО.

Поет Патрік Орішко, який зараз працює в Нацполіції, знявся в ролику про героя у військовій формі та без неї.

Олександр Хаджинов – майданівець, доброволець, а нині боєць Національної гвардії України знявся в головній ролі в ролику про грім.

"Українська правда. Життя"

Титульне фото anpet2000/Depositphotos


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