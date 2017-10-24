Небезпечні породи і штраф за неприбраний послід: Раді пропонують закон про домашніх тварин

20 жовтня у Верховну Раду було подано проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження обліку домашніх та безпритульних тварин)".

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Законопроектом №7220 передбачено створення електронної бази даних домашніх і безпритульних тварин.

У законопроекті також ідеться про те, що власники та опікуни домашніх тварин зобов'язані зареєструвати вихованців віком від 2 місяців, повідомляють "Українські новини".

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Реєстрацію та облік домашніх тварин проводять державні та приватні ветеринарні клініки.

Під час первинної реєстрації власникам видається паспорт, жетон тварини, а також проводиться її чіпування.

За реєстрацію домашніх і безпритульних тварин стягується адміністративний збір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (приблизно 168 гривень).

Також власники будуть зобов'язані повідомити протягом 5 днів ветеринарну установу про придбання тварини, а також про переїзд з ним в інший населений пункт.

Кожні 3 роки власники зобов'язані відводити тварин у ветеринарну клініку на огляд. Національна поліція буде перевіряти документи на тварину (паспорт, довідку про вакцинацію, номерний знак, чіп).

При цьому законопроект не передбачає ніякої відповідальності за нереєстрацію тварини.

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За організацію обліку тварин будуть відповідальні Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, а також ветеринарні установи.

Автори законопроекту пропонують ввести штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1 700 гривень) за неприбирання власником екскрементів тварини у квартирі, на сходових майданчиках, у дворах і громадських місцях.

Також пропонується встановити перелік потенційно небезпечних порід собак і віднести до них, зокрема: американського бульдога, німецьку вівчарку, бульмастифа, німецького дога, ротвейлера, німецького боксера і чорного тер'єра.

Серед ініціаторів документа є депутати від фракції "Блок Петра Порошенка" Андрій Немировський і Роман Мацола, від "Народного фронту" - Євген Дейдей, від Радикальної партії Олега Ляшка - Андрій Лозовой і від групи "Партія Відродження" - Антон Яценко.

Зараз законопроект розглядає Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Нагадаємо, наприкінці червня Рада прийняла закон про гуманне ставлення до тварин.

За знущання над тваринами з особливою жорстокістю, якщо вони призвели до каліцтва чи загибелі або вчинені групою осіб, передбачене покарання позбавленням волі від п'яти до восьми років.