У Києві викрили сутенерів, які продавали українок в ОАЕ і Туреччину. ВІДЕО

Поліцейські викрили злочинців, які тривалий час займалася сутенерством – продавали дівчат до Об’єднаних Арабських Еміратів і Туреччини.

Фото alexraths/Depositphotos

Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, встановили, що організатором злочинної групи є 32-річний іноземець, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Чоловік проживав у Києві і займався пошуком та вербуванням жінок для виїзду до ОАЕ і Туреччини.

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Жінок вербували під виглядом працевлаштування у клубах та готелях. За кожну з дівчат зловмисник отримував по $1 тисячі.

Жінок вербували під виглядом працевлаштування у клубах та готелях. Фото kyiv.npu.gov.ua

Спільниця іноземця, яка проживає в ОАЕ, проводила "візуальну оцінку" зовнішності дівчат. Після схвалення кандидатури дівчина оформлювала необхідні для виїзду документи.

В ОАЕ жінка створила місце розпусти. Там вона зустрічала українок в аеропорту, обманом відбирала у них документи та супроводжувала до будинку, де певний час утримувала їх проти волі.

У цей час зловмисниця змушувала жертв надавати сексуальні послуги клієнтам.

Дівчата отримували від 1600 до 2600 гривень за годину. Фото kyiv.npu.gov.ua

Ще один учасник групи – 19-річний мешканець Київщини – забезпечував прибуття дівчат до столичних готелів.

Там вони надавали послуги сексуального характеру іноземцям, за що отримували від 1600 до 2600 гривень за годину.

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Організатора злочинної групи поліцейські затримали у аеропорту "Бориспіль" саме під час спроби продажу дівчат до ОАЕ.

Зараз вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

За місцем проживання учасників злочинної групи поліцейські провели санкціоновані обшуки.

Триває перевірка щодо причетності фігурантів до фактів скоєння аналогічних злочинів.

Крім того, правоохоронці встановлюють інших можливих потерпілих від злочинної діяльності фігурантів.

Триває досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: за ч. 2 ст. 149 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).

Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.