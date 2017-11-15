Кабмін даватиме студентам і науковцям 75 стипендій на честь Героїв Небесної Сотні

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15 листопада 2017

Уряд заснував 50 академічних стипендій на честь 10 наймолодших Героїв Небесної Сотні, а також 25 стипендій – для молодих вчених.

Зображення взято з nebesnasotnya.in.ua

Відповідну постанову Кабмін ухвалив 15 листопада 2017 року, повідомляє МОН.

Академічні стипендії надаватимуться студентам та курсантам державних вишів за 10-ма спеціальностями.

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Зокрема, встановлено по 5 академічних стипендій: 

  • імені Василя Мойсея для спеціальності "Фізична терапія, ерготерапія";
  • імені Владислава Зубенка для спеціальності "Залізничний транспорт";
  • імені Дмитра Пагора для спеціальності "Агроінженерія";
  • імені Дмитра Чернявського для спеціальності "Економіка";
  • імені Івана Тарасюка для спеціальності "Військове управління (за видами збройних сил)";
  • імені Ігоря Костенка для спеціальності "Географія";
  • імені Олександра Плеханова для спеціальності "Архітектура та містобудування";
  • імені Сергія Байдовського для спеціальності "Інженерія програмного забезпечення";
  • імені Сергія Нігояна для спеціальності "Сценічне мистецтво";
  • імені Юрія Дяковського для спеціальності "Психологія".

Для молодих вчених стипендії встановлено на честь: 

  • Дмитра Максимова;
  • Назарія Войтовича;
  • Романа Гурика;
  • Устима Голоднюка;
  • Юрія Поправки.

Стипендії для студентів і курсантів виплачуватимуть щомісяця протягом навчального року.

Розмір іменних стипендії КМУ становить для ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 1900 грн; ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, наукових установ – 2480 грн), а курсанти – у розмірі прожиткового мінімуму на 1 січня поточного року (зараз це 1544 грн).

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Від кожного вишу можна буде відібрати лише одного кандидата за кожною спеціальністю – цим займатиметься вищий орган студентського самоврядування.

Отримувачів стипендії визначатиме конкурсна комісія, яку створює МОН.

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До неї входитимуть представники родин Героїв Небесної Сотні, чиїм ім’ям названо стипендії, а також по одному представнику від МОН, Мінкультури, МОЗ, Міноборони.

Претендувати на стипендію можуть студенти і курсанти, які мають успіхи у навчанні та/або науковій, громадській, спортивній (творчій) діяльності та активною громадянською позицією.

Стипендії для молодих вчених призначатимуть щороку до Дня Гідності та Свободи, терміном на один рік.

Їх щомісячний розмір становитиме 2 прожиткових мінімуми на початок бюджетного року (нині це 3088 грн).


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