Кабмін даватиме студентам і науковцям 75 стипендій на честь Героїв Небесної Сотні

Уряд заснував 50 академічних стипендій на честь 10 наймолодших Героїв Небесної Сотні, а також 25 стипендій – для молодих вчених.

Зображення взято з nebesnasotnya.in.ua

Відповідну постанову Кабмін ухвалив 15 листопада 2017 року, повідомляє МОН.

Академічні стипендії надаватимуться студентам та курсантам державних вишів за 10-ма спеціальностями.

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Зокрема, встановлено по 5 академічних стипендій:

імені Василя Мойсея для спеціальності "Фізична терапія, ерготерапія";

для спеціальності "Фізична терапія, ерготерапія"; імені Владислава Зубенка для спеціальності "Залізничний транспорт";

для спеціальності "Залізничний транспорт"; імені Дмитра Пагора для спеціальності "Агроінженерія";

для спеціальності "Агроінженерія"; імені Дмитра Чернявського для спеціальності "Економіка";

для спеціальності "Економіка"; імені Івана Тарасюка для спеціальності "Військове управління (за видами збройних сил)";

для спеціальності "Військове управління (за видами збройних сил)"; імені Ігоря Костенка для спеціальності "Географія";

для спеціальності "Географія"; імені Олександра Плеханова для спеціальності "Архітектура та містобудування";

для спеціальності "Архітектура та містобудування"; імені Сергія Байдовського для спеціальності "Інженерія програмного забезпечення";

для спеціальності "Інженерія програмного забезпечення"; імені Сергія Нігояна для спеціальності "Сценічне мистецтво";

для спеціальності "Сценічне мистецтво"; імені Юрія Дяковського для спеціальності "Психологія".

Для молодих вчених стипендії встановлено на честь:

Дмитра Максимова;

Назарія Войтовича;

Романа Гурика;

Устима Голоднюка;

Юрія Поправки.

Стипендії для студентів і курсантів виплачуватимуть щомісяця протягом навчального року.

Розмір іменних стипендії КМУ становить для ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 1900 грн; ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, наукових установ – 2480 грн), а курсанти – у розмірі прожиткового мінімуму на 1 січня поточного року (зараз це 1544 грн).

Від кожного вишу можна буде відібрати лише одного кандидата за кожною спеціальністю – цим займатиметься вищий орган студентського самоврядування.

Отримувачів стипендії визначатиме конкурсна комісія, яку створює МОН.

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До неї входитимуть представники родин Героїв Небесної Сотні, чиїм ім’ям названо стипендії, а також по одному представнику від МОН, Мінкультури, МОЗ, Міноборони.

Претендувати на стипендію можуть студенти і курсанти, які мають успіхи у навчанні та/або науковій, громадській, спортивній (творчій) діяльності та активною громадянською позицією.

Стипендії для молодих вчених призначатимуть щороку до Дня Гідності та Свободи, терміном на один рік.

Їх щомісячний розмір становитиме 2 прожиткових мінімуми на початок бюджетного року (нині це 3088 грн).