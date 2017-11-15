Поліція перевіряє, чи охоронці супермаркету мали право обшукувати 15-річних дівчат

За заявами батьків двох школярок, яких 11 листопада незаконно утримували та обшукували в одному із столичних супермаркетів, правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Фото gilmanshin/Depositphotos

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Києві.

У супермаркету Ашан також було вилучено записи камер відеоспостереження, які, за словами охоронців закладу, наштовхнули їх на те, що двоє 15-річних дівчат могли викрасти пилочку для нігтів.

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Охоронці закладу пояснили поліції, що запідозрили двох відвідувачок у крадіжці та запросили їх до службового приміщення.

Там запропонували дівчатам викласти речі із кишень та сумок, на що вони погодилися.

Охоронці стверджували, що відпустили дівчат, коли факт крадіжки не підтвердився. Крім того, чоловіки наголошують: вони не знали, що відвідувачки неповнолітні.

"Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження із попередньою кваліфікацією "незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Правоохоронці також вилучили записи із камер відеонагляду в магазині та у службовому приміщенні", – прокоментував начальник Святошинського управління поліції Володимир Ткаченко.

Інформація, надана охоронцями супермаркету, не збігається зі свідченнями батьків постраждалих дівчат.

За їхніми даними, дівчата, яких затримали в супермаркеті, сказали охоронцям, що навчаються у школі, коли ті вели їх в окрему кімнату на огляд.

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Крім того, школярки заявляли, що їх залякували та забороняли телефонувати батькам.

Самі ж працівники охоронної служби закладу до поліції не телефонували – це зробили батьки дівчат.