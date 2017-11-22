Російська православна церква визначить, скільки разів можна брати шлюб

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22 листопада 2017

РПЦ на засіданнях Архієрейського собору остаточно визначиться, яка допустима кількість шлюбів для вірян.

Кафедральний собор Христа Спасителя у Москві. Фото rpconline.ru

Про це розповів заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату, протоієрей Микола Балашов, ідеться на сайті РенТв.

"Чіткої відповіді в чинному церковному праві немає, а як інтерпретувати наявні канонічні норми в нових умовах, коли шлюбів укладається значно більше, ніж освячується в Церкві, існують різні відповіді. Рішення буде прийнято на Соборі", – сказав священнослужитель.

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Собор відбудеться у Кафедральному храмі Христа Спасителя у Москві з 29 листопада по 4 грудня.

Він присвячений святкуванню "відновлення патріархату в Російській православній церкві".

Архієрейський собор є одним з вищих органів управління РПЦ.


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