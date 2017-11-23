Діти, врятовані від батьків. Історія одного сирітства

На початку листопада чотирирічного Микиту і дворічну Вікторію привезли до київського міського будинку дитини "Берізка".

У них є і мама, і тато, але поки що малюки житимуть тут. Адже рідні просто забули про свої батьківські обов’язки, про тепло і турботу, про те, що у них є діти.

Завдяки небайдужим сусідам цих братика і сестричку вдалося врятувати, про їхню історію дізналися журналісти. Та подібні випадки далеко не поодинокі.

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У "Берізці" проходять медико-соціальну реабілітацію діти-сироти і ті, які залишилися без батьківського піклування, діти з органічними ураженнями нервової системи та народжені ВІЛ-інфікованими матерями. Загалом – близько 150 дітлахів.

За даними Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва, в самій тільки столиці щороку близько 200 дітей забирають у батьків, які не здатні або не хочуть про них піклуватися.

Бувають по-справжньому "чорні" дні: 27 жовтня цього року довелося забрати в горе-батьків одразу 9 дітей. Не для того, щоб розлучити. Щоб урятувати.

НАЛЯКАНІ, АЛЕ ЖИВІ

4-річний Микита і його удвічі менша сестричка самі покликали на допомогу. Мати "забула" їх на 2 доби у зачиненій квартирі – голодних, без їжі.

Кричали так, розповідають сусіди, що захрипли. Щойно піднімався ліфт, починали голосити, що хочуть їсти, просили покликати маму. І таки докричалися.

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Щоб викликати поліцію, сусідам довелося шість разів дзвонити на 102, підключати активістів, які, у свою чергу, звернулися до Служби у справах дітей.

Через кілька годин "копи" все ж приїхали, а після наполегливих умовлянь погодилися вибити двері.

Сусідка Наталка розповіла подробиці: "Микита – дуже контактний хлопчик, він чітко виконував прохання старшого патрульного, навіть сам відкрив один замок. А ось маленька Віка весь час плакала…".

Уповноважений президента у з прав дитини Микола Кулеба з Микитою та Вікою у лікарні

Побачене у квартирі описав Уповноважений президента у з прав дитини Микола Кулеба:

"Антисанітарія, у квартирі на 9-му поверсі – розбите вікно, відкритий балкон, з якого діти могли у будь-який момент випасти.

Голодні, без їжі, дитячого одягу також не було. Підгузок 2-річної дівчинки не змінювався кілька днів! Лікарі підтвердили, що діти не отримували належного харчування і догляду".

Сусіди купили дітям їжі – сік, йогурти, галетне печиво – і загорнули в теплі речі. Так як медичних карток малих також не знайшли, лікарі, згідно з усталеною процедурою, вирішили відвезти їх на огляд в дитячу лікарню.

В інфекційному відділенні на Петра Запорожця, 26, діти пробули два тижні. Як запевняли лікарі, видимих ознак хвороб не було, але необхідно було дочекатися результатів всіх досліджень.

Медсестри доглядали за дітками, як за своїми – більше було нікому. Кажуть, Микита з Вікою – розвинені і цілком здорові діти: "Єдине, що до супів і каш не звикли, а от шматок хліба в руку – це воно".

Микита вразив усіх своєю турботою про молодшу сестричку. Приходив на пост медсестер – просив поміняти малій памперс. Або чаю, печива, бананів – усе для Віки.

ХРОНІЧНА МАМА

За два тижні, поки діти були в палаті інфекційного відділення, маму вони побачили лише раз – на п’ятий день після розставання.

Служба у справах дітей та сім’ї Дніпровського району столиці привезла її на зустріч з Уповноваженим президента Миколою Кулебою. Висновок зустрічі був невтішним – повертати їй дітей просто не можна.

"Зустрівся з дітьми та поспілкувався з Ольгою. Вони дійсно прив’язані до неї. Для них вона мама.

Тим не менш, на вулиці її чекав п’яний співмешканець (раніше засуджений) у неадекватному стані зі своєю дружиною (вся в синцях і п’яна). При цьому чоловік заявив, що готовий одружитися і з Ольгою. Ще одне підтвердження тотального неблагополуччя", – написав Уповноважений на своїй сторінці в мережі Фейсбук.

Більше діти її не бачили.

4-річний Микита приходив на пост медсестер і просив поміняти памперс 2-річній сестричці

Кілька разів Ольга приходила до міської служби дітей та сім’ї та просила, щоб дітей повернули.

"Її версія подій відрізняється від того, що розповідають сусіди, – розповідає заступник начальника міської служби дітей та сім’ї Олексій Наумук. – Мовляв, лише на кілька годин залишила дітей самих. Та й затрималася лише через те, що випадково зустріла куму. Але є в її історії багато розбіжностей".

"Якщо у мами забрати її дитину, то вона за машиною бігтиме, під вікнами лікарні ночуватиме, навіть якщо її не пускатимуть. Цю ж довелося шукати, щоб показати дітям, – говорить Любов Грищенко, заступник начальника Служби у справах дітей та сім’ї Дніпровського району Києва.

Їй вони не потрібні. Їй потрібні виплати на дітей від держави".

"Українська правда. Життя" отримала телефон мами і намагалася вийти з нею на контакт, однак номер постійно вимкнений.

СИРОТИ З ЖИВИМИ БАТЬКАМИ

Нині триває слідство, поліція визначає, яку відповідальність має понести матір – адміністративну чи кримінальну, адже наражала дітей на небезпеку. Кримінальна буде безпосередньою підставою для позбавлення батьківських прав.

Але вже зараз, за словами Олексія Наумука, зрозуміло, що дітей їй навряд чи повернуть. Адже вона за них взагалі не бореться.

Ольга з неблагополучної сім’ї. Росла без матері. У 17 років вже скоїла тяжкий злочин. У 2013 році з 5-місячною дитиною стала на облік бездомних громадян. При цьому невідомо, де вона народжувала.

За місяць до описуваних подій Ольга "викрала" своїх дітей у свого ж чоловіка, який живе також у повному неблагополуччі.

Соцслужба не була проінформована про таку родину і тому не надавала допомогу.

На жаль, такі випадки, коли дітей на кілька днів лишають самих у зачиненій квартирі, зовсім не

поодинокі. Фото maximilian100/Depositphotos

Свого батька Олександра, до речі, Микита з Вікою не бачили вже дуже давно. Він так жодного разу і не дав про себе знати від початку цієї сумної історії.

"Ми шукали інших родичів, – каже Любов Грищенко. – Щонайменше, на період слідства віддали б їм діточок. Адже пріоритет – це сімейне виховання. Втім, не знайшли".

Так Микита з Вікою опинилися спершу в лікарні, а потім в дитячому будинку "Берізка".

Олексій Наумук каже, що для дітей зможуть швидко знайти нову родину – вони ще маленькі, а таких всиновлюють охоче. Однак до цього потрібно владнати юридичні питання, позбавити батьківських прав біологічних батьків.

За офіційними даними, в Україні – понад 73 тисячі дітей-сиріт (без урахування окупований територій Донбасу і Криму).

З них лише близько 20% – реальні сироти. Інші – це діти, позбавлені батьківського піклування, сироти за живих батьків.

Більшість дітей, яких забирають у батьків, одразу допраляють саме до інфекційного відділення Київської дитячої лікарні на Петра Запорожця, 26. Зазвичай у них немає особистих карток, тож незрозуміло, в якому стані їх здоров'я. "Гостинців" їм не приносять, тож у відділенні постіний дефіцит підгузків, засобів гігієни, постільної білизни, рушників, посуду, іграшок, потрібен електрочайник і мікрохвильовка. Тож тут радо приймають допомогу від небайдужих.

У профільних службах констатують: у зв’язку з війною на сході України, погіршенням економічної ситуації, зниженням достатку людей кількість сімей, де існує загроза повноцінному життю дітей, зростає. Саме тому необхідно працювати на упередження – запровадивши державну програму, залучаючи громадськість.

Тому що врятувати в останній момент, як Микиту з Вікою, всіх точно не вдасться.

.Роксана Касумова, журналіст, спеціально для УП.Життя

Титульне фото Depositphotos