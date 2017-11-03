До 1 грудня всі школи повинні оприлюднити, звідки беруть гроші і куди витрачають – МОН

До 1 грудня 2017 року усі школи повинні оприлюднити інформацію про надходження та використання коштів. Це вимоги нового закону "Про освіту".

Про це розповіла міністр освіти на науки Лілія Гриневич під час наради з обласними управліннями освіти.

Фото:report.if.ua

За її словами, школи уже зараз зобов’язані оприлюднювати фінансову звітність щодо фінансових надходжень та витрат закладу, незалежно від того, чи йдеться про державні кошти, чи про благодійні внески батьків.

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"Прозора фінансова звітність, по-перше, допоможе нам оцінити, скільки реально коштів зараз українське суспільство вкладає у шкільну освіту і яку частку складає цей тіньовий бюджет освіти, а, по-друге, нарешті дати нашим батькам прозору картину того, на що витрачаються їхні кошти", – сказала Гриневич.

Разом з керівниками обласних управлінь освіти МОН вирішило, що часу до 1 грудня достатньо, щоб забезпечити виконання цієї норми закону.