Обов'язкова ID-картка та заяви онлайн. Як вступатимуть у коледжі й технікуми 2018 року

У 2018 році у коледжі й технікуми для отримання рівня молодшого спеціаліста можуть вступати учні, які закінчили 9 та 11 класи, а також професійно-технічні навчальні заклади.

Фото Elnur_/Depositphotos

Про це йдеться у нових умовах вступу на молодшого спеціаліста, оприлюднених Міністерством освіти і науки.

Після 9 класу (маючи базову загальну середню освіту) учні вступають у коледжі й технікуми для здобуття молодшого спеціаліста та отримання повної загальної середньої освіти.

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Після 11 класу випускники шкіл ставатимуть молодшими спеціалістами уже маючи повну загальну середню освіту. Їх можуть брати не на перший курс, як 9-класників, а на 2-ий (3-ій) або перший зі скороченим терміном навчання.

На молодшого спеціаліста також можуть піти вчитися ті, хто має освітньо-кваліфікаційний рівень робітника й закінчити професійно-технічний навчальний заклад (ПТНЗ).

Навчатися вступники можуть безкоштовно – за фінансування із держбюджету (державне замовлення) або місцевих бюджетів (регіональне замовлення), а також за контрактом (коштом фізичних чи юридичних осіб).

Безкоштовно можуть навчатися школярі, які уперше вчаться на молодшого спеціаліста за кошти державного або місцевого бюджету.

Ті ж, хто вже здобув повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати на молодшого спеціаліста лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

До того ж, не можна одночасно навчатися на денній формі за 2 чи більше спеціальностями коштом державного (місцевого) бюджету.

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ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ 9 КЛАСІВ

9-ти класники подаватимуть заяви традиційно у паперовій формі.

Для них прийом документів почнеться 2 липня і триватиме до 18-ї години 14 липня 2018 року.

Упродовж 15-22 липня проходитимуть вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди.

Рейтинговий список вступників оприлюднюватиметься не пізніше 24 липня, а зарахування на місця держзамовлення буде не пізніше 30 липня.

Фото olly18/Depositphotos

Важливо, що учням, які закінчили 9 класів та планують вступати 2018 року на молодшого спеціаліста, потрібно заздалегідь потурбуватися про отримання паспорту у вигляді ID-картки.

Під час подання заяви на вступ необхідно буде показати оригінал документа, що посвідчує особу, та подати його копію.

"Таким документом є паспорт у вигляді ID-картки, який видається громадянам України з 14-річного віку. Тому буде потрібно для вступу на основі 9-ти класів подавати саме таку ID-картку. І ми дуже просимо заздалегідь потурбуватися про її замовлення та отримання. Адже вступати за свідоцтвом про народження зможуть лише ті, кому 14 років виповнилося після 1 травня 2018 року", – розповів директор Департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров.

До заяви у паперовій формі, вступник має додати:

копію документа, що посвідчує особу (а також мати із собою оригінал);

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого відбувається вступ, і копію додатка до нього;

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Конкурсний бал під час вступу для 9-класників буде розраховуватися за формулою: КБ = П1 + П2 + А + ОУ.

П1 – оцінка вступного іспиту з першого предмета; П2 – оцінка вступного іспиту або творчого конкурсу з другого предмета; А – середній бал атестата про базову загальну середню освіту, ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів навчального закладу для вступу до нього за шкалою від 0 до 4 балів.

Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-бальною шкалою.

ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ 11 КЛАСІВ

У 2018 році випускники 11 класів, які захочуть продовжити навчання у коледжах і технікумах подаватимуть документи на вступ винятково в електронній формі.

Вони муситимуть створити електронний кабінет у системі ЄДЕБО й через них подавати заяви, завантаживши необхідні документи.

Міністерство освіти повідомляє, що у 2018 році для вступу на молодшого спеціаліста прийматимуться сертифікати ЗНО 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов.

Із цих предметів приймаються лише сертифікати 2018-го, оскільки до ЗНО з іноземних мов матиме 2 рівні складності й поповниться новим типом завдань – аудіювання.

Подавати заяви в паперовій формі зможуть випускники 11 класів, які мають право на пільги, розбіжності у ПІБ, даті народження, статі або громадянстві в атестаті та сертифікаті ЗНО.

Реєструвати електронні кабінети випускники 11 класів зможуть з 2 липня 2018 року, а подавати заяви – із 12 липня.

Реєстрація триватиме до 18-ї години 25 липня, а подання заяв – до 1 серпня для тих, хто вступає на основі співбесіди, іспитів або творчих конкурсів, та до 8 серпня для осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО.

Рейтингові списки оприлюднюватимуться не пізніше 9 серпня, а зарахування на місця держзамовлення на основі співбесіди – не пізніше 8 серпня.

На основі сертифікатів ЗНО, вступних іспитів або творчих конкурсів – не пізніше 14 серпня.

Конкурсний бал для вступу випускників 11 класів розраховуватимуть за формулою: КБ = П1 + П2 + А + ОУ.

П1 – оцінка ЗНО або вступного іспиту з першого предмета; П2 – оцінка ЗНО, вступного іспиту або творчого конкурсу з другого предмета; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів; ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 50 балів.

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника прохідний бал рахуватимуть за формулою: КБ = П1 + П2 +ОУ.

П1 – оцінка вступного іспиту з української мови; П2 – оцінка фахового вступного випробування. ОУ – бал призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій.

Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-бальною шкалою. Призерам Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності ОУ становитиме 10 балів.

Ще однією новацією 2018 року для вступу на молодшого спеціаліста буде 2 форми заяв на участь у конкурсі.

Зокрема, вступник зможе зазначити, що він бере участь у конкурсі і на бюджетні місця, і на контрактні або винятково на контрактні.

Більше про вступ за рівнем молодшого спеціаліста можна дізнатися у відповідних Умовах прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році .

Наталія Вуйтік, УП