90% будівель не пристосовані до потреб людей з інвалідністю – міністр соцполітики

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1 грудня 2017

Понад 90% будівель та споруд не відповідають нормам доступності та не пристосовані до потреб осіб з інвалідністю.

Фото stokkete/Depositphotos

Про це розповів міністр соціальної політики Андрій Рева у зверненні з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, який відзначатимуть 3 грудня.

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За словами міністра, урядовці вносять зміни до трудового законодавства, за якими роботодавців мають стимулювати брати на роботу людей з інвалідністю так, щоб вони мали альтернативні варіанти працювати на робочих місцях.

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"У системі міністерства соціальної політики та органів соціального захисту населення діють 152 реабілітаційні установи. В цих установах можуть отримувати реабілітаційні послуги люди з усіх регіонів України. За минулий рік у зазначених установах отримали реабілітаційні послуги 17 033 осіб з інвалідністю, з них 14 216 дітей з інвалідністю із яких 1 300 інтегровано в загальноосвітні навчальні заклади", – написав Рева.


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