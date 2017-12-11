Хорошо ли там, где нас нет. 5 историй украинских эмигрантов

588 тысяч украинцев получили официальное разрешение на проживание в Европейском союзе в 2016-м году. Больше всего разрешений украинцы получили из-за трудоустройства.

Из них 512 тысяч – только в Польше. Вместе с тем, по данным местного Министерства по вопросам семьи, труда и социальной политики, 2016 год в этой стране украинцам выдали еще 1,3 млн приглашений, чтобы трудоустроиться временно.

Не так давно украинцев потрясла новость о том, что обладательница титула "Учительница года-2016" Виолетта Македон выехала на заработки в Лондон: там она ухаживает за 80-летним дедушкой по имени Боб и не жалеет, что ее судьба сейчас сложилась именно так.

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Зачем украинцы переезжают за границу и оправдывают ли ожидания чужие страны – в материале "Украинской правды. Жизнь".

ГОТОВ ВЕРНУТЬСЯ, ЕСЛИ ЧТО-ТО ИЗМЕНИТСЯ

Иван Будько родился в Харькове, там же жил и работал. Проводил тренинги по ораторскому мастерству, продажам и маркетингу.

В какой-то момент осознал, что пришло время переехать за границу: к такому решению подтолкнули сложные условия в Украине.

"Я понял, что хочу попробовать пожить за границей, в безопасной стране с растущей экономикой. Честно, очень достала нестабильность, коррупция и обнищание народа. Хотелось сменить обстановку", – признается Будько.

Новое место для жизни начал выбирать, основываясь на финансовых показателях: сначала – найти место, где много денег, а потом думать, чем там заняться. Выбирал между Киевом, Москвой, Майами и Дубаем.

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Иван Будько живет и работает в Дубае

В итоге, рассказывает собеседник, остановился на Дубае – из-за близости к родине, легкости переезда, в отличие от США, а также из-за климата. Хотелось жить возле моря и быть в тепле, говорит он. В один момент просто купил билет и поехал в никуда. Тогда ему было 27 лет.

"Живу здесь уже 3 года. Открыл свою компанию, продолжаю заниматься любимым делом: провожу тренинги на английском языке по тем же темам, – рассказывает Будько.

Конечно, все не было гладко. И разочарование в людях было, и сам я разочаровал. Естественно, планы на 100% не сработали. На первых тренингах люди писали в отзывах, что меня невозможно слушать на английском. И это было правдой".

За первый год парень провел более 150 выступлений, стараясь, чтобы каждый следующий тренинг был лучше предыдущего. Подтянул английский, который на момент переезда был не на очень высоком уровне.

Вскоре знакомые из Украины тоже стали интересоваться, как можно переехать в ОАЭ. Так появился онлайн-курс по поиску работы в Дубае.

"Уже устроилось достаточно людей: руководитель компании, ювелир, инженер, финансист-аналитик, официанты, продавцы, работники салонов красоты, – говорит Будько.

Я завел канал на YouTube о зарплатах, расходах и секретах поиска работы в Дубае. Недавно выпустил книгу "Работа в Дубае" – поделился своими ошибками, чтобы другие не наступали на те же грабли".

Для иностранца, желающего переехать в Дубай на ПМЖ, есть как плюсы, так и минусы.

Для иностранца, желающего переехать в Дубай на ПМЖ, есть как плюсы, так и минусы.

Фото artiomp/Depositphotos

Среди плюсов Будько отмечает легкость переезда, высочайший уровень безопасности на улицах, стабильность экономики, отсутствие коррупции, низкие требования к знанию английского языка, ведь больше 90% людей там говорят с ошибками, к этому все привыкли.

Также – высокие зарплаты и возможность устроиться на любимую работу.

"Хочу подчеркнуть: наши люди здесь могут быть не только официантами. Вы реально можете найти работу по душе, даже со слабым английским. Я лично знаю много таких людей", – рассказывает парень.

Минусы: в Дубае действительно жарко летом, там нельзя получить гражданство, город достаточно дорогой, особенно если не зарабатываешь в местной валюте.

"Дубай – это хорошая ступенька перед переездом в США, например. Тут люди подтягивают английский, получают международный опыт. Потом гораздо легче переехать на ПМЖ в США", – делится опытом Будько.

Парень признается: с удовольствием готов вернуться в Украину, если что-то изменится к лучшему, но пока что таких изменений здесь не видит.

ЧЕГО БЫ ЭТО НЕ СТОИЛО

Журналистка Мария Прус, переехала в США, минуя промежуточные варианты. Этому поспособствовала любимая работа: с четвертого курса университета Прус работала на телевидении в международных новостях.

Однажды канал "UA: Перший" в сотрудничестве с украинской службой "Голоса Америки" неожиданно предложил ей поехать на два месяца в Вашингтон – освещать выборы президента. Она не колебалась.

"Это же значило, наконец, увидеть воочию Белый дом и Капитолий, о которых я годами рассказывала зрителям!", – вспоминает девушка. Но добавляет, что никогда особо и не мечтала о переезде в Америку.

Работать в США было очень интересно, поэтому на протяжении тех двух месяцев она бралась за любую задачу. "Голос Америки" предложил ей рабочий контракт.

Журналистка Мария Прус, переехала в США

"Я вернулась в Киев, засунула весь свой гардероб на все сезоны в два чемодана, и полетела назад в США", – рассказывает Прус.

По словам девушки, во время первого визита в штаты сработало восприятие туриста: хотелось оббежать все музеи, съездить в Нью-Йорк, накупить одежды и подарков.

Позже вместе с осознанием того, что жить в Америке придется долго, добавились первые сложности. Трудно было найти доступное жилье, не было друзей, мировоззрение людей вокруг оказалось также сложным для восприятия, было одиноко.

Но со временем героиня привыкла: "Мотивировало осознание, что это невероятный опыт. В дополнение, Вашингтон – очень комфортный для жизни город. Здесь нет бесконечной спешки Нью-Йорка, пронизывающих ветров Чикаго, потока туристов и контрастов, как в Майами".

Прус признается, ей нравится работа в "Голосе Америки", она ощущает профессиональный рост, постоянно учится чему-то у коллег. Украинская редакция насчитывает всего два десятка человек, но выпускает две ежедневные телепрограммы и еженедельник. Каждый день все выполняют разные функции.

"В мои привычные журналистские обязанности добавились прямые включения с украинскими каналами и периодическая работа ведущей в одной из программ. Мы покрываем кучу тем, ограничиваясь, разве что, собственным воображением и бюджетом.

Кстати, по сравнению с украинскими ньюзрумами, мои тексты здесь гораздо меньше редактируют", – рассказывает собеседница. И добавляет: если есть возможность – советует хвататься за нее, чего бы это не стоило.

С осознанием того, что жить в Америке придется долго, добавились первые сложности.

Фото rabbit75_dep/Depositphotos

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ

Немало молодых украинцев и украинок выезжают за границу, как и Прус – поступают в университеты, получают работу или устраиваются на стажировку, после чего обстоятельства дают возможность остаться.

К примеру, киевлянка Анна Зотова так оказалась в Эстонии: оканчивая магистратуру в украинской столице, изучала программы по обмену молодежью и подалась на проект EVS (European Voluntary Service). Так в сентябре 2016-го ее пригласили год поработать с душевнобольными людьми в Эстонии, в городе Тырва.

Через месяц после приезда в Эстонию Зотова познакомилась с молодым человеком и стала думать, как остаться в этой стране дольше. Вариантов было несколько: выйти замуж, поступить в университет или найти высокооплачиваемую работу, что порой сложно и для самих эстонцев.

Девушка поступила на вторую магистратуру и осталась в Эстонии. Сейчас живет, работает и учится в Таллине.

"За Украиной скучаю, стараюсь по возможности приезжать", – признается собеседница.

Своей непростой историей эмиграции делится Анастасия Хаген – уроженка Беларуси, которая всю сознательную жизнь прожила в Феодосии.

Хаген – бывшая порнозвезда, снималась в фильмах для взрослых под псевдонимом Wiska.

В 2010-м она оказалась в центре скандала: против нее возбудили уголовное дело, обвинив в распространении порнографии, и угрожали лишением родительских прав.

В результате Хаген, у которой трое детей, была вынуждена бежать вместе с семьей за границу – просить политубежища в Чехии.

Анастасия Хаген – бывшая порнозвезда, которая получила политубежище в Чехии

"Об эмиграции в Европу я задумывалась задолго до этого, но ситуация ускорила процесс. Я уехала просить международной охраны в Чехии.

Почему именно там? Да потому что я работала в этой стране, именно там я совершала те "преступления", в которых меня обвиняли в Украине", – объясняет Хаген.

В Чехии ее деятельность была легальна – работая там, законы этой страны она не нарушала.

По статистике каждая вторая чешка, говорит Хаген, снималась в порно. Немало украинок едет в эту страну, чтобы работать в порнобизнесе, однако в этом, по мнению собеседницы, виновата, в первую очередь, сама Украина.

"Я рассчитывала, что Чехия обязана предоставить мне международную охрану, защитить от неправомерных действий украинских властей, – вспоминает Хаген.

Но по приезду я оказалась в лагере для беженцев. Украинцев там было достаточно: они оказываются там по совершенно разным причинам, начиная от отказа в визе".

Визы для эмигрантов в Чехии можно получить с огромным трудом, рассказывает Хаген. Чтобы уехать туда на ПМЖ, нужно получить предпринимательскую или рабочую визу.

Любимый девиз начальника по миграционной политике, говорит она, – через тернии к звездам, и именно так выглядят для многих попытки эмигрировать в эту страну легально:

"Такое ощущение, что это проверка на выносливость: кто выдержит, тому и дадут его заветную визу.

Но, перед этим, будь добр, собери кучу документов и выдержи километровые очереди, недоброжелательных работников полиции, а потом еще и жди годами, при условии, что твои документы действительны только год. Каждый раз все нужно начинать заново".

О себе Хаген говорит, что свое право переехать в Чехию на ПМЖ она буквально отвоевала – за нее вступилось множество общественных организаций, люди помогали ей, ситуация была публичной и освещалась в прессе.

Свое право переехать в Чехию на ПМЖ Хаген буквально отвоевала. Фото nito103/Depositphotos

Одно из первых разочарований, которое ожидало женщину после переезда – отношение местных жителей к ней. Раньше чехи казались ей гостеприимным народом, но, как оказалось, это только по отношению к туристам. Когда становишься эмигрантом, можно часто услышать в свой адрес: "Езжай к себе в Украину", говорит Хаген.

"Разочаровало образование: в начальной школе его уровень очень низкий, детей приходится доучивать дома, но я слышала, что средняя школа и университеты – на высшем уровне, – рассуждает собеседница.

Чехия – это уже не Украина по уровню жизни, конечно, но еще и не Западная Европа, и эти отличия выражаются во всем, начиная от медицины и заканчивая сортировкой мусора. Но это не значит, что в Чехии плохо – по сравнению с уровнем жизни в Украине, конечно, в разы лучше.

Чехи, в большинстве своем, народ не обязательный, беспринципный и лицемерный, но, главное, они неконфликтные и спокойные".

Сейчас Хаген с семьей имеет небольшой бизнес: это своя служба такси, водителем в которой работает ее супруг; гостевой домик в стиле кантри, который они сдают посуточно туристам; есть планы расширяться дальше.

Женщина говорит, что отношение к ним заметно изменилось после получения ПМЖ: до этого соседи предпочитали не здороваться, после – уже считают за своих.

ДЕНЕГ БОЛЬШИХ НЕ ЗАРАБАТЫВАЮ, НО ПОСТОЯННО СТАЛКИВАЮСЬ С ПРОБЛЕМАМИ

Однако не все эмигранты, которые выехали за границу в поисках лучшей судьбы, остаются довольны положением дел. Алина Краковец уехала в Польшу получать второе высшее образование, потому что с первым, полученным в Киеве, построить карьеру никак не складывалось.

"Я окончила университет по специальности "Инженер радиотехники". Работала в Киеве в колл-центре одного из крупных мобильных операторов.

Когда начала отправлять резюме, столкнулась с тем, что меня не брали на работу по специальности, якобы потому что это "мужская профессия", – вспоминает Краковец, фамилия девушки изменена по ее просьбе.

На собеседованиях были вопросы: есть ли у меня парень, снимаю ли я квартиру, собираюсь ли замуж и хочу ли детей. Все боялись, что устроюсь на хорошее место и уйду в декрет".

Краковец, которая родом из небольшого городка, во время учебы жила в общежитии. Когда пришлось снимать жилье, зарплаты едва хватало только на оплату аренды – тогда девушка получала 3 тыс. грн.

В этот момент она поняла, что нужно что-то делать. Обсудила ситуацию с родственниками – сошлись на том, что Краковец поедет учиться в Польшу, родные оплатят ей учебу, а взамен она поможет им с деловыми вопросами на территории этой страны.

Ее новая специальность связана с финансами и бухгалтерией. Но Краковец признается: не уверена, что этот диплом чем-то сильно ей помогает.

"Мне помогло то, что еще во время учебы я записалась на бесплатную практику и три месяца туда ходила – что-то выучила и уже знала, как это применять, – вспоминает девушка.

Денег больших я тут не зарабатываю, ну и постоянно сталкиваюсь с проблемами документов, чтобы можно было работать легально.

Плачу налоги за соцстрахование, но толком воспользоваться им не могу – чтобы бесплатно попасть к врачу, нужно записываться минимум за три месяца из-за очереди. Лучше заплатить, но это очень дорого".

Краковец не рекомендовала бы ехать в другую страну без хорошего знания языка, потому что хорошую работу тогда не найти, только "чернорабочим".

Она говорит, что, возможно, уже и вернулась бы в Украину, однако жить здесь ей негде – в родной маленький населенный пункт к родственникам возвращаться нет смысла, а в Киеве нужно платить за жилье или иметь собственное. Ни собрать стартовый капитал, ни отложить на квартиру у девушки пока что не получается.

"Когда-то ради интереса я отправила свое резюме в Украине. Буквально через два дня перезвонили из крупного гипермаркета и предложили должность бухгалтера с зарплатой от 12 тыс. грн – это было два года назад, – вспоминает героиня.

Но, опять-таки, жить мне там негде. Согласиться значило бы половину зарплаты отдавать за аренду жилья, что совсем не радует".

Александра Горчинская, журналистка, специально для УП.Жизнь