Чисельність населення в Україні зменшилася на 166 тисяч – Держстат

Упродовж січня – жовтня 2017 року чисельність населення в Україні зменшилася на 166,3 тисячі осіб.
|Фото ZOOMYimages/Depositphotos
Такі дані наводить у звіті Державна служба статистики.
Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою на 1 листопада 2017року, становила 42 мільйони 418 тисяч осіб.
|Чисельність наявного населення. Графік ukrstat.gov.ua
Читай також:
"Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 64 народжені людини", – йдеться у повідомленні Держстату.
Протягом січня – жовтня 2017року в Україні народилося 306372 дітей (332194 – у 2016 році за аналогічний період).
Померли за згаданий час 477525 людей (479917 у 2016 році).
За даними Держстату, кількість людей, які прибули у країну перевищило кількість тих, хто виїхав на 4846 осіб.
|Основні демографічні показники. Таблиця ukrstat.gov.ua
Дані чисельності населення охоплюють усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.