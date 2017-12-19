Чисельність населення в Україні зменшилася на 166 тисяч – Держстат

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19 грудня 2017

Упродовж січня – жовтня 2017 року чисельність населення в Україні зменшилася на 166,3 тисячі осіб.

Фото ZOOMYimages/Depositphotos

Такі дані наводить у звіті Державна служба статистики.

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою на 1 листопада 2017року, становила 42 мільйони 418 тисяч осіб.

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Чисельність наявного населення. Графік ukrstat.gov.ua

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"Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 64 народжені людини", – йдеться у повідомленні Держстату.

Протягом січня – жовтня 2017року в Україні народилося 306372 дітей (332194 – у 2016 році за аналогічний період).

Померли за згаданий час 477525 людей (479917 у 2016 році).

За даними Держстату, кількість людей, які прибули у країну перевищило кількість тих, хто виїхав на 4846 осіб.

Основні демографічні показники. Таблиця ukrstat.gov.ua

Дані чисельності населення охоплюють усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.


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