Один рік за 12 днів. Секрети щасливого Різдва від філософа

Тетяна Косянчук спеціально для УП.Життя
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25 грудня 2017

Ми підходимо до межі цього року і вже за тиждень зустрічатимемо новий – 2019-й.

Грудень, Новий рік, Різдво – традиційний час підвести підсумки, згадати щасливі та сумні моменти, побудувати плани і помріяти про майбутнє.

"Ми запам’ятовуємо і забуваємо щось не через властивості пам’яті, а від того, наскільки свідомо чи несвідомо проживаємо момент", – розказує Ілля Молоствов, викладач "Нового Акрополю" – міжнародної організації філософського, культурного і соціального спрямування.

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Ілля Молоствов, викладач "Нового Акрополю"

Філософ пояснює, що є два типи часу, відомих за іменами давньогрецьких богів.

Хронос – те, що зараз називається "хронометраж". Коли все розписано, розплановано, п’ять справ одночасно і горять дедлайни. Вже завтра ми не пам’ятаємо, що було вчора.

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І Кайрос – божество щасливого моменту. Перша зустріч з коханою людиною, перемога в олімпіаді, підйом на Говерлу.

Щоб наповнити наступний рік значущими моментами, Ілля Молоствов радить слідувати моделі, яка відображає стародавні уявлення про так званий Період долі.

Це шість днів до і шість днів після Нового року – від Різдва за Григоріанським календарем до Різдва за Юліанським.

Один день відповідає одному місяцю наступного року. Як проживеш цей день, таким і буде відповідний місяць наступного року. У кожен з цих днів можна працювати над певною якістю.

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1 ДЕНЬ

25 грудня – січень

Побачити мету

Подивитись на весь наступний рік ніби згори, побудувати план на рік. Задумати якусь велику справу, яку не зробиш за два дні: нарешті навчитись грати на гітарі, написати книжку, побувати в Гімалаях. Бути уважним до часу в цей день.

2 ДЕНЬ

26 грудня – лютий

Новаторство

Спробувати покращити, по-іншому зробити всі звичні дії. Адже не факт, що все, що ми робимо – робимо найкращим способом. Так ми отримаємо маленький досвід того, чого хочемо у наступному році.

3 ДЕНЬ

27 грудня – березень

Мріяти і уявляти

Витягнути себе за рамки буденності. Відчути зв’язок зі своєю мрією, уявою. Намалювати собі добрий і щасливий рік, яким він має бути.

Намалюйте собі добрий і щасливий рік, яким він має бути. Фото Mariya_Masich/Depositphotos

4 ДЕНЬ

28 грудня – квітень

Почати робити те, що хочеться почати

Інколи ми просто цього не робимо. От, здається, є все, але ми чомусь не починаємо. Використайте цей день, щоб наважитись і почати.

Як казав французький письменник Жюль Ренар: "Людина, якій пощастило – це людина, яка робила те, що інші тільки збирались зробити".

5 ДЕНЬ

29 грудня – травень

Готувати ґрунт

Посадити маленьке зернятко для чогось важливого у житті. Подзвонити тим, з ким хочеш спілкуватися у наступному році.

6 ДЕНЬ

30 грудня – червень

Пошук мудрості і хороших ідей

Почитати улюблене і знайти щось нове. Написати список книг, які давно хотілось прочитати.

31 ГРУДНЯ

Зупинка. Перехід

Покровитель цього дня у давньогрецькій традиції – бог Янус. Він символізує двері з минулого у майбутнє, він хранитель переходів.

Янус відповідав за те, щоб людина, яка проходить крізь двері – Новий рік – змінилася. Щось зайве залишити, а щось нове взяти з собою.

Людина, яка проходить крізь двері – Новий рік – змінюється, щось варто лишити в минулому.
Фото archideaphoto/Depositphotos

7 ДЕНЬ

1 січня — липень

Піклуватися і захищати тих, хто дорогий

Не скупитися на кроки до близьких людей. Не ставитись як належне: "Ну є, і є", а сказати: "Я люблю тебе, я щасливий, що ти поруч, дякую, пробач, ти мені дорогий". Ті слова, які ми забуваємо казати.

8 ДЕНЬ

2 січня – серпень

Зробити щось творче

Поспівати, помалювати, зліпити. І є другий варіант: спробувати зробити творчо те, що ми робимо звичайно, додати творчості у буденні справи.

Як у фільмі "День бабака" – головному герою щоразу довелось переживати один і той же день, а у фіналі він почав у кожну справу вкладати творчість: не так чистити зуби, не так йти по вулиці, не так їсти.

9 ДЕНЬ

3 січня – вересень

Очищення і порядок

Як в Італії на Новий рік – викинути старі речі й мотлох. І не тільки на фізичному річні, але й моральному: спробувати позбутися старих образ, залишити позаду роздратування і суперечки. У цей день важливо звертати увагу на порядок у дрібницях.

10 ДЕНЬ

4 січня – жовтень

Привнести у своє життя, та життя інших, моменти краси і гармонії

Театр, музика, картинна галерея, хороше кіно, подарувати комусь квіти, зустрітись з близькими людьми.

Необхідно привнести у своє життя, та життя інших, моменти краси і гармонії.
Фото byheaven/Depositphotos

11 ДЕНЬ

5 січня – листопад

Трансформація

Це час подумати про те, що ми хочемо змінити, і змінити це.

12 ДЕНЬ

6 січня – грудень

Привнести філософії у своє життя

А філософія неможлива без гумору. Вміння посміятися, а особливо над собою – велике. Воно здатне багато змінити.

Варто сприймати цю схему як орієнтир, можна змішувати дні, міняти один на інший.

Головна ідея в тому, щоб прожити ці дні осмислено, запам’ятати їх, отримати маленький досвід і зрозуміти, чого б нам хотілося у Новому році.

Тетяна Косянчук, спеціально для УП.Життя


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