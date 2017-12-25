Один рік за 12 днів. Секрети щасливого Різдва від філософа

Ми підходимо до межі цього року і вже за тиждень зустрічатимемо новий – 2019-й.
Грудень, Новий рік, Різдво – традиційний час підвести підсумки, згадати щасливі та сумні моменти, побудувати плани і помріяти про майбутнє.
"Ми запам’ятовуємо і забуваємо щось не через властивості пам’яті, а від того, наскільки свідомо чи несвідомо проживаємо момент", – розказує Ілля Молоствов, викладач "Нового Акрополю" – міжнародної організації філософського, культурного і соціального спрямування.
|Ілля Молоствов, викладач "Нового Акрополю"
Філософ пояснює, що є два типи часу, відомих за іменами давньогрецьких богів.
Хронос – те, що зараз називається "хронометраж". Коли все розписано, розплановано, п’ять справ одночасно і горять дедлайни. Вже завтра ми не пам’ятаємо, що було вчора.
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І Кайрос – божество щасливого моменту. Перша зустріч з коханою людиною, перемога в олімпіаді, підйом на Говерлу.
Щоб наповнити наступний рік значущими моментами, Ілля Молоствов радить слідувати моделі, яка відображає стародавні уявлення про так званий Період долі.
Це шість днів до і шість днів після Нового року – від Різдва за Григоріанським календарем до Різдва за Юліанським.
Один день відповідає одному місяцю наступного року. Як проживеш цей день, таким і буде відповідний місяць наступного року. У кожен з цих днів можна працювати над певною якістю.
1 ДЕНЬ
25 грудня – січень
Побачити мету
Подивитись на весь наступний рік ніби згори, побудувати план на рік. Задумати якусь велику справу, яку не зробиш за два дні: нарешті навчитись грати на гітарі, написати книжку, побувати в Гімалаях. Бути уважним до часу в цей день.
2 ДЕНЬ
26 грудня – лютий
Новаторство
Спробувати покращити, по-іншому зробити всі звичні дії. Адже не факт, що все, що ми робимо – робимо найкращим способом. Так ми отримаємо маленький досвід того, чого хочемо у наступному році.
3 ДЕНЬ
27 грудня – березень
Мріяти і уявляти
Витягнути себе за рамки буденності. Відчути зв’язок зі своєю мрією, уявою. Намалювати собі добрий і щасливий рік, яким він має бути.
|Намалюйте собі добрий і щасливий рік, яким він має бути. Фото Mariya_Masich/Depositphotos
4 ДЕНЬ
28 грудня – квітень
Почати робити те, що хочеться почати
Інколи ми просто цього не робимо. От, здається, є все, але ми чомусь не починаємо. Використайте цей день, щоб наважитись і почати.
Як казав французький письменник Жюль Ренар: "Людина, якій пощастило – це людина, яка робила те, що інші тільки збирались зробити".
5 ДЕНЬ
29 грудня – травень
Готувати ґрунт
Посадити маленьке зернятко для чогось важливого у житті. Подзвонити тим, з ким хочеш спілкуватися у наступному році.
6 ДЕНЬ
30 грудня – червень
Пошук мудрості і хороших ідей
Почитати улюблене і знайти щось нове. Написати список книг, які давно хотілось прочитати.
31 ГРУДНЯ
Зупинка. Перехід
Покровитель цього дня у давньогрецькій традиції – бог Янус. Він символізує двері з минулого у майбутнє, він хранитель переходів.
Янус відповідав за те, щоб людина, яка проходить крізь двері – Новий рік – змінилася. Щось зайве залишити, а щось нове взяти з собою.
|Людина, яка проходить крізь двері – Новий рік – змінюється, щось варто лишити в минулому.
Фото archideaphoto/Depositphotos
7 ДЕНЬ
1 січня — липень
Піклуватися і захищати тих, хто дорогий
Не скупитися на кроки до близьких людей. Не ставитись як належне: "Ну є, і є", а сказати: "Я люблю тебе, я щасливий, що ти поруч, дякую, пробач, ти мені дорогий". Ті слова, які ми забуваємо казати.
8 ДЕНЬ
2 січня – серпень
Зробити щось творче
Поспівати, помалювати, зліпити. І є другий варіант: спробувати зробити творчо те, що ми робимо звичайно, додати творчості у буденні справи.
Як у фільмі "День бабака" – головному герою щоразу довелось переживати один і той же день, а у фіналі він почав у кожну справу вкладати творчість: не так чистити зуби, не так йти по вулиці, не так їсти.
9 ДЕНЬ
3 січня – вересень
Очищення і порядок
Як в Італії на Новий рік – викинути старі речі й мотлох. І не тільки на фізичному річні, але й моральному: спробувати позбутися старих образ, залишити позаду роздратування і суперечки. У цей день важливо звертати увагу на порядок у дрібницях.
10 ДЕНЬ
4 січня – жовтень
Привнести у своє життя, та життя інших, моменти краси і гармонії
Театр, музика, картинна галерея, хороше кіно, подарувати комусь квіти, зустрітись з близькими людьми.
|Необхідно привнести у своє життя, та життя інших, моменти краси і гармонії.
Фото byheaven/Depositphotos
11 ДЕНЬ
5 січня – листопад
Трансформація
Це час подумати про те, що ми хочемо змінити, і змінити це.
12 ДЕНЬ
6 січня – грудень
Привнести філософії у своє життя
А філософія неможлива без гумору. Вміння посміятися, а особливо над собою – велике. Воно здатне багато змінити.
Варто сприймати цю схему як орієнтир, можна змішувати дні, міняти один на інший.
Головна ідея в тому, щоб прожити ці дні осмислено, запам’ятати їх, отримати маленький досвід і зрозуміти, чого б нам хотілося у Новому році.
Тетяна Косянчук, спеціально для УП.Життя