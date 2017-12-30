Газові гіганти і малюки кальмарів. 22 дивовижні наукові світлини 2017 року

Ви бачили коли-небудь скорпіонів під ультрафіолетовим світлом, жаб'яче яйце чи ящірку, яка скидає шкіру?

Buzzfeed зібрав дивовижні наукові фото, зроблені у 2017 році.

Сніжинка

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Сніжинка, яку сфотографували перед тим, як вона розтанула.

Одне з найкращих зображень міжнародного конкурсу "Образотворче мистецтво для наукових досліджень" Королівського фототовариства.

Фото: Zoltan Toth / Royal Photographic Society / Via rps-science.org

Замерзла бульбашка

Вона створює враження, що її верхня половинка "зависла" у повітрі.

Одне з найкращих фото конкурсу Королівського фототовариства у номінації "Міжнародні фото для наукових змагань".

Фото: Daniela Rapavá / RPS / Via rps-science.org

"Поверхневий натяг"

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Міжмолекулярні сили води утримують цю шпильку на плаву, а вода діє як викривлене дзеркало.

Фото з Міжнародного конкурсу Королівського фотографічного товариства. Richard Germain/RPS/IISE/Via rps-science.org

Кальмарчик

Малюк бобтейл-кальмара на морському дні на західному узбережжі Шотландії, на глибині 1400 метрів.

Огляд британських вчених цього року показав, як мало ми знаємо про життя в глибокому океані.

Фото: University of Plymouth / University of Oxford / Via doi.org

Бабки

Дві бабки на листочку у провінції Цзеян, Китай. Фото увійшло у шорт-лист конкурсу фотографії Королівського товариства біології.

Фото: Miao Yong / Royal Society of Biology / Via rsb.org.uk

Юпітер

Юпітер, сфотографований космічним зондом "Юнона".

Зонд прибув на місце після 5-річної подорожі. Він наблизився так близько, як не вдавалося раніше жодному іншому апарату.

Фото: NASA / Gerald Eichstädt / Seán Doran / Via apod.nasa.gov

Погладьте сірого кита

Сірий кит наближається до туриста, щоб той його погладив.

Лагуна Сан Ігнасіо, Мексика. У цьому районі кити є джерелом туризму.

Ця світлина стала однією з фотографій року National Geographic.

Фото: Thomas P Peschak / National Geographic / Via nationalgeographic.com

Озеро лави в вулкані Ерта-ель, Ефіопія

Популярне фото конкурсу Міжнародних наукових зображень Королівського фототовариства.

Фото: Mark Levitin / RPS / Via rps-science.org

Енцелада

На фото - 6-й за величиною супутник Сатурна, перебуває позаду планети.

Це одне з останніх зображень зонду Cassini, який увійшов в атмосферу Сатурна і в ній згорів у вересні. Зонд більше 10 років знімав планету і її супутники, дивуючи науковців.

Фото: NASA / Cassini / Via saturn.jpl.nasa.gov

Крихітна жабка

Яйце жаби в штаті Амбола Махараштра, Індія.

Повністю розвинуту жабу видно всередині яйця, яке має всього 5 мм у діаметрі.

Фото: Anup Deodhar / Royal Society of Biology / Via rsb.org.uk

Блискавки під час грози паралельно з місячним затемненням

Грецький острів Ікарія.

Фото: Chris Kotsiopoulos / GreekSky / Via greeksky.gr

Найшвидша акула у світі

Акула-мако у водах Нової Зеландії.

Одна з найбільш агресивних видів акул, небезпечна для людини. Є найшвидшою акулою в світі.

Ця світлина стала однією з найкращих фото року National Geographic.

Фото: Brian Skerry / National Geographic / Via nationalgeographic.com

Обійми мами

Гірська горила обіймає свого тримісячного малюка.

Це фото теж стало одним з найкращих світлин року National Geographic.

Фото: Ronan Donovan / National Geographic / Via nationalgeographic.com

Хамелеон у Танзанії

Переможець студентського фотоконкурсу Британського екологічного товариства у 2017 році.

Фото: Leejiah Dorward / British Ecological Society / Via britishecologicalsociety.org

Крупний план розвитку жаб'ячої ікри у Камбрії, Англія

Фото увійшло у шорт-лист найкращих зображень Королівського суспільства біології 2017 року

Фото: Amy Bateman / Royal Society of Biology / Via rsb.org.uk

Бурий ведмідь кидається на лосося, Аляска

Фото цьогоріч перемогло у конкурсі фотографій Британського екологічного товариства у номінації "динамічні екосистеми".

Фото: Zoe Davies / British Ecological Society / Via britishecologicalsociety.org

Північне сяйво над Йокюльсарлоном – льодовиковою лагуною на півдні Ісландії

Світлина увійшла у шорт-лист найкращих наукових фото року від Королівського фотографічного товариства.

Фото: James Woodend / Royal Photographic Society / Via rps-science.org

Смарагдове озеро в льодовиковій долині в районі Джамму і Кашмір в Індії

Увійшло у шорт-лист найкращих фото року від Королівського товариства біології.

Фото: Partha Saha / RSB / Via rsb.org.uk

Потужний тайфун Нору, відзнятий з Міжнародної космічної станції

Фото: Randy Bresnik / NASA / Via nasa.gov

Гігантські лісові скорпіони під ультрафіолетовим світлом

Популярне фото конкурсу Міжнародних наукових зображень Королівського фототовариства.

Фото: Pratik Pradhan / RPS / Via rps-science.org

Білий шовк: ящірка аноли змінює шкіру

Переможець категорії "близько та особисто" конкурсу фотографій Британського екологічного товариства на 2017 рік.

Фото: Roberto García Roa / British Ecological Society / Via britishecologicalsociety.org

Метелик у пластиковій банці

Переможець у категорії "Мистецтво екології (студентів)" конкурсу фотографій Британського екологічного товариства у 2017 році.