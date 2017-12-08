Папа Римський хоче змінити молитву "Отче наш"

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8 грудня 2017

Папа Римський Франциск вважає, що варто змінити молитву "Отче наш".

Про це пише Reuters.

 Фото: neneosan/Depositphotos

На думку папи, читаючи переклад молитви на різні мови, можна подумати, що "Бог вибирає, чи ввести нас у спокусу, чи ні".

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В українській версії "Отче наш" цей рядок звучить: "І не введи нас у спокусу…".

"Це недобрий переклад, тому що натякає на те, що Бог нібито провокує нас на спокусу", – вважає понтифік.

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Папа розповів, що у Франції уже змінили текст молитви.

Тепер цей рядок звучить так: "І не дозволь нам піддатися спокусі".

Папа вважає, що в такому перекладі провина у спокусі лежить виключно на людині.

Молитва "Отче наш" на мові оригіналу втрачена, найдавніший її текст, який дійшов до нас, написаний давньогрецькьою.

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