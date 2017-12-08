Папа Римський хоче змінити молитву "Отче наш"

Папа Римський Франциск вважає, що варто змінити молитву "Отче наш".

Про це пише Reuters.

На думку папи, читаючи переклад молитви на різні мови, можна подумати, що "Бог вибирає, чи ввести нас у спокусу, чи ні".

Реклама:

В українській версії "Отче наш" цей рядок звучить: "І не введи нас у спокусу…".

"Це недобрий переклад, тому що натякає на те, що Бог нібито провокує нас на спокусу", – вважає понтифік.

Читай також: Папа Римський, Ілон Маск і ще 4 спікери TED про те, як не боятися майбутнього. ВІДЕО Папа Римський заборонив безглютеновий хліб для причастя Папа Римський до молоді: Будьте героями власної історії Папа римський Франциск дозволив прощення абортів

Тепер цей рядок звучить так: "І не дозволь нам піддатися спокусі".

Папа вважає, що в такому перекладі провина у спокусі лежить виключно на людині.

Молитва "Отче наш" на мові оригіналу втрачена, найдавніший її текст, який дійшов до нас, написаний давньогрецькьою.

Реклама: