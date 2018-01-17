Виші розпускають студентів через проблеми зі сплатою за опалення

Українські виші звільняють студентів від аудиторних занять до березня задля економії коштів, які потрібно сплатити за опалення.

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У Міносвіти "Українській правді. Життя" ситуацію з розпуском студентів пояснили тим, що це рішення, яке кожен навчальний заклад приймає самостійно. МОН не надсилало жодних централізованих листів із такими рекомендаціями.

"Є виші, які ще на початку року робили плани на 2017-2018 навчальний рік, заклали таку перерву та дистанційне навчання у план. Тобто вони десь навчання подовжили, десь додали очні сесії для того, щоб це компенсувати і взимку не мати очного навчання.

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Якщо університети спланували так, що через очні сесії та подовження навчання влітку це все буде компенсовано – це справа вищих навчальних закладів, ми тут не можемо втручатися", – повідомили "Українській правді. Життя" у прес-службі МОН.

У міністерстві підтверджують, що університети таким чином намагаються економити, тому що виплати за комунальні послуги можна витратити на розвиток, наприклад, на додаткову закупівлю обладнання.

МОН зараз займається моніторингом даних, які університети перейшли на дистанційне навчання до березня. Точних даних, скільки університетів по Україні перейшли на дистанційну форму навчання, у відомстві поки не надають

"Університети не мають ставити до відома МОН щодо обраного формату навчання", – пояснюють у прес-службі.

Відомо, що студентів КНУ імені Тараса Шевченка звільнили від аудиторних занять до березня.

Про це йдеться в офіційній заяві щодо графіку роботи університету, оприлюдненій на сайті навчального закладу.

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"Другий семестр триватиме з 24.01.2018 р. по 30.06.2018 р. У цьому семестрі передбачено аудиторне навчання з 01.03.2018 р. по 08.06.2018 р., проведення літньої сесії з 09.06.2018 р. по 24.06.2018 року, – йдеться в заяві.

На період з 24.01.2018 р. по 28.02.2018 р. факультети та інститути планують проведення навчальних та виробничих практик поза межами університету, написання курсових та дипломних робіт, а також виконання завдань самостійної роботи. Такий графік погоджений з первинною профспілковою організацією університету та студентським парламентом".

У МОН повідомили, що Університет Шевченка переходив на таку форму навчання і минулого, і позаминулого року.

Відомо також, що на формат дистанційного навчання на зимовий період перейшов ЛНУ "Львівська політехніка". Про це йдеться на ZAХID.NET.

Ці заходи адміністрація університету застосовує задля скорочення витрат на опалення через подорожчання газу на 40%.

За даними "Української правди. Життя", аналогічна ситуація є у вищих навчальних закладах Тернополя, Чернівців, Дніпра та Одеси.

Навчання в іншому провідному столичному виші, Національному університеті "Києво-Могилянська академія" триває очно та за звичним графіком.