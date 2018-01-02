Зоопарк "Межигір'я" просить привозити їм свіжі новорічні ялинки

Зоопарк на території колишньої президентської резиденції у Межигір'ї радо прийме новорічні ялинки, які не були прикрашені вдома.

Про це написав у своєму Facebook біолог-консультант місцевого зоопарку Сергій Григор'єв.

"Зоопарк "Межигір'я" прийме в дар будь-яку кількість непроданих новорічних ялинок. Наші копитні тварини (кози, олені, антилопи) будуть несказанно раді такому подарунку", – зазначає біолог-консультант.

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Отаке кози лишають выд ялинки. На фото Сергій Григор'єв

У коментарях під постом Григор'єв пояснює, що "ті, що використовувалися сухі, їх погано їдять".

Крім того, за його словами, на використаних багато різних блискіток, дощику та іншого.

"Непродані зберігаються на вулиці та зберігають достатню свіжість", – додають у Межигір'ї.

У 2016-му році таких ялинок "Межигір'ю" привезли кілька вантажних автівок.