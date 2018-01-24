"Перевернута реформа", або Як одна школа в Одеській області змінює освіту України

Революція в українській шкільній освіті у 2017 році почалася не "згори".

Діти не хочуть сприймати знання за старою системою, тож процес перезавантаження почався з окремих шкіл та вчителів.

Google Forms, відеоуроки, ротація за станціями чи лабораторіями, "перевернутий клас"… Це стало щоденним досвідом окремих навчальних закладів України.

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Однією із перших шкіл, в якій було запроваджено технологію змішаного навчання, стала гімназія ім. В.Чорновола міста Южного Одеської області.

Тут взялися за справу Олеся Чайківська та Ольга Герасіна, вчителі української мови.

Їм вдалося не лише зацікавити учнів із захопленням ходити на заняття, але й зібрати кошти на придбання комп’ютерної техніки.

За допомогою яких практик та методик, дізнавалася "Українська правда. Життя".

МЕТОДИ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ ЧАСУ

Ескпериментували в 6-7 класах. Чайківська та Герасіна йшли шляхом змішаного навчання та перевернутого класу.

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"Змішане навчання" – це методика формальної освіти, згідно з якою учень/учениця засвоює одну частину матеріалу онлайн, частково самостійно керуючи своїм часом, місцем, шляхом і темпом навчання, а іншу частину матеріалу вивчає у шкільному класі.

Ольга Герасіна сканує QR коди учнів під час уроку

Водночас, усі активності впродовж вивчення того чи іншого предмету логічно пов’язані між собою і, як результат, учень отримує цілісний навчальний досвід.

"Перевернутий клас" – це не зовсім методика, це сценарій, за яким вивчення нової теми відбувається навпаки.

Тобто, нова тема дається учню на власне дослідження у відеоформаті додому, а не на уроці, як раніше. Учень дивиться її і вже приходить готовий працювати над вдосконаленням отриманої інформації.

– Першим кроком була зустріч із батьками учнів, які підтримали цю ідею, – пригадує Ольга Герасіна.

Мною був створений онлайн-клас з навчальним матеріалом на освітній платформі Classroom. Це було дуже цікаво дітям, вони з більшим захоплення вивчали нову тему. І вже більше часу було на уроці для відпрацювання теоретичного матеріалу на практиці.

Вона розповідає, що тепер підготовка до занять у вчителя забирає вдвічі більше часу, та все ж результат вартий того.

Тепер підготовка до занять у вчителя забирає вдвічі більше часу, та результат вартий того

Олеся Чайківська додає, що учитель, за такого підходу, може більше уваги приділити індивідуальній роботі з учнями.

Наприклад, в цьому допомагає модель "ротація за станціями", коли клас поділений на групи.

Є діти, які працюють online за комп’ютерами, інші учні в цей час виконують творче завдання, а є ті, хто безпосередньо працює з учителем. Упродовж уроку діти переходять із однієї станції на іншу.

Значну увагу Чайківська та Герасіна приділяють зворотному зв'язку.

Учням особливо подобається опитування за допомогою Plikers. Цей інтерактивний ресурс дає можливість дітям відповідати на запитання вчителя, використовуючи картки із QR кодом.

За лічені хвилини вчитель опитує клас і бачить досягнення учнів та прогалини, над якими варто працювати.

– Такі методи навчання відповідають вимогам часу, тому ідеально підходять сучасним дітям. А головне – вчать дітей навчатися, – пояснює Олеся Чайківська.

Учням особливо подобається опитування за допомогою Plikers

255 ТИСЯЧ НА ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ

– Після позитивного досвіду впровадження змішаного навчання в одному класі мені захотілося, щоб дану інновацію підхопили й інші колеги, – розповідає Олеся.

Так освітяни гімназії ім. Чорновола зрозуміли, що для якісного впровадження нової технології необхідне технічне забезпечення.

А це – кошти.

Навесні 2017 року Олеся Чайківська та Ольга Герасіна пройшли навчальний курс "Про.Навички 3.0" (на базі Impact Hub Odessa) та вирішили створити проект "Переzавантаження" на краудфандинговій платформі "GoFundEd".

– Представники даної освітньої платформи підтримують ініціативи вчителів-інноваторів, навчають не тільки прописувати проекти, а й залучати меценатів до збору коштів, – пояснює Олеся.

Олеся Чайківська під час індивідуальної роботи з учнями

За допомогою Facebook і місцевих ЗМІ мешканці міста Южного дізналися про те, що школі необхідні гроші для придбання ультрабуків, щоб розпочати впровадження змішаного навчання у всій гімназії.

Збір коштів тривав 60 днів. Як результат – 120 доброчинців, 55 тисяч і 8 ультрабуків!

Так два класи були перетворені на навчальні розвивальні простори з Wi-Fi зоною, гаджетами та модульними столами.

З часом перетворення перейшло у глобальний формат: були внесені зміни до міської програми "Розвиток освіти Южного на 2014-2018 навчальні роки" і в жовтні було придбано 12 ноутбуків та навушників на суму 200 тис. грн.

Тепер за новою технологією можуть навчатися паралельно три класи гімназії.

За новою технологією можуть навчатися паралельно три класи гімназії

На 2018 рік заклад вже подав замовлення до місцевого бюджету на придбання інтерактивних дошок, мультиборда та інших необхідних речей.

– У школі створилася група зацікавлених педагогів, які прагнуть також спробувати певні елементи на своїх уроках.

Це чудовий початок змін, коли створюється творча група педагогів, які постійно працюють над собою, обмінюються досвідом, змінюють свої підходи до дітей, до виховання, до взаємодії з батьками, – переконана Чайківська.

Перезавантеження освіти на місцевому рівні – це не єдина перемога южненських вчителів.

Герасіна та Чайківська зараз проходять навчання як тренери в EdLab Impact Hub Odessa і у лютому 2018 року на базі НВК ім. В.Чорновола прийматимуть делегацію вчителів зі Львова.

А 27 березня 2018 року в місті Южному в ролі організаторів проведуть афілійований mini-EdCamp на тему "Нова українська школа: як учительству бути щасливим?".

Наталя Мізюкіна, журналіст, спеціально для УП.Життя

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