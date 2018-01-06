Чому ми віримо обіцянкам астрологів, екстрасенсів та мольфарів

Людмила Смоляр журналістка
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6 січня 2018

Прогнози аналітиків на 2018 рік розташувалася на другій сторінці пошуку в гуглі.

Але до них можуть просто не догортати. Перші 15 результатів на запит "прогнози на 2018-й рік для України" це  прогнози від екстрасенсів і мольфарів.

Про економічні та геополітичні перспективи, ринок нерухомості та криптовалюти, про культурні тренди...

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Усе це з вуст людей, які покладаються на сакральні знання, отримані за допомогою карт, амулетів і зірок.

Екстрасенси і мольфари покладаються на сакральні знання, отримані за допомогою карт,
амулетів і зірок. Малюнок vgorbash/Depositphotos

Прогнози екстрасенсів, "носіїв древніх знань" і "відомих провидців" не є експертними.

Люди, які пишуть ці прогнози, не є галузевими фахівцями: не знаються на політиці, економіці, медицині тощо.

Їхні передбачення засновуються на знанні, яке неможливо перевірити (можливість верифікувати – це перша і основна вимога до коректно сформулюваного припущення, оскільки те, що не можливо перевірити, не можна також і заперечити).

Інформація про одні й ті самі події від різних екстрасенсів суперечлива.

Мольфари кажуть, що "настане довгоочікуваний мир на нашій землі і територія України повернеться до старих кордонів".

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Натомість Павло Глоба передбачає, що "країна повністю припинить своє існування як незалежна держава до кінця десятиліття".

Різниця між цими передбаченнями не просто суттєва, вони – протилежні.  

Також мольфари віщують, що до влади прийде "амбітна та цілеспрямована людина".

Чи значить це, що варто очікувати на державний переворот у 2018-му? Якщо ні, то провидцям слід було би пригадати, що президентські вибори в Україні заплановані на 2019 рік.

За передбаченнями Михайла Левіна, наприклад, протягом наступних 60-ти років Україна переживе 15 державних переворотів. Приготуйтеся спостерігати і пережити.

Мольфари віщують, що до влади в Україні прийде "амбітна та цілеспрямована людина".
Фото studio_3321/Depositphotos

Суперечливе віщують і про те, як розвиватиметься ситуація на Сході України.

Астрологиня Олена Максимова стверджує, що в прийдешньому році "доля східних земель остаточно вирішиться, почнеться відновлення зруйнованих зв'язків і інфраструктури областей, які постраждали в ході АТО".

Астролог Валерій Московченко передбачає загострення ситуації на Сході та в Криму, засновуючи свої прогнози "безпосередньо на положенні небесних тіл". Каже, що Сонце нині в Тельці, а Місяць у Терезах, і саме це визначає "позицію українців щодо конфлікту на Сході".

Натомість російський екстрасенс Сергій Швецов-Ланг каже, що принаймні до 2019 над Україною буде "вивергатися каскад вогняної енергії, агресії, нерозсудливості та бунту".

Інша особливість передбачень полягає в тім, що часто-густо вони всіяні загальними фразами, які можна приписати будь-якому періодові у будь-якій країні.

Наприклад, Тамара Глоба прогнозує, що наближається "час бурхливий і дуже цікавий для майбутнього. Але непростий для людей. Ми живемо в епоху змін".

Або – "становище української держави залишається складним. Але випробування завжди посилаються під силу".

Нумерологи ж припускають, що "на початку або максимум у першій половині року багато речей ми побачимо в їх істинному світлі". Не проґавити б цей момент.

Нумерологи припускають, що "на початку або максимум у першій половині року багато речей
ми побачимо в їх істинному світлі". Малюнок Onzadoor/Depositphotos

Проблема передбачень у тім, що інколи на них зважають.

Віра в передбачення формує те, як і що люди очікують від майбутнього. В ситуації ж, коли передбачення настільки різняться, очікування теж виглядають по-різному.

І хоча немає нічого дивного, що люди мають неоднакові уявлення про майбутнє: більш чи менш оптимістичні, точні чи далекоглядні, – але зовсім незатишно знати, що на цю різницю в очікуваннях впливають пікові дами чи черепи мертвих тварин, за допомогою яких провидці зуміли побачити те, що недоступне для пізнання обивателів.  

Передбачення впливають не лише на те, чого люди очікують, але й на те, як вони поводяться.

Соціолог Вільям Томас сформулював принцип, відомий як теорема Томаса: ситуації, що сприймаються людьми як реальні, стають реальними за своїми наслідками.

Наприклад, якщо у ЗМІ пошириться інформація про те, що певний банк на межі банкрутства, він і справді ризикує збанкрутіти, бо вкладники, керуючись отриманою інформацією, масово полинуть забирати звідти свої кошти.

Коли щось вважається реальністю, яка існує поза волею людини (часто це формулюється у висловах на кшталт "так написано в законі", "так сказала вчителька" або "так було з давніх-давен"), єдине, що лишається, – діяти згідно з такою реальністю.

Якщо екстрасенс Хаял Алекперов обіцяє у 2018-му "нових загострень, що торкнуться і політики, і соціального сфери, і економіки", то підприємці, які вирішили повірити в цей прогноз, можуть відмовитися від розвитку власної справи, чим лише допоможуть передбаченню справдитися.

Поглиблення кризи в економіці в країні, де люди вірять у поглиблення кризи в економіці, можливе саме тому, що віра впливає на реальну поведінку і реальні рішення.

Тому незле було би зважати, що свої передбачення Алекперов засновує на "впливові Марсу, який є непередбачуваним та агресивним".

Уран, наприклад, за словами астролога Влада Росса, посприяє збільшенню зарплат "аж до того, що в найбільших містах України середня заробітна плата може підвищитися до 13-15 тисяч гривень".

Голосуймо за Уран. Марсе, без образ.

Віра впливає на реальну поведінку і реальні рішення. Фото Samiramay/Depositphotos

У 2018-му скрутно доведеться лідерам і самітникам, натомість "пощастить тим людям, які будуть працювати в "зграях". А все через те, що у зграях живуть собаки, а саме вони є покровителями року.

Цікаво, а в рік півня найбільше щастить чоловікам, бо в курнику півень один, а курей багато?

Чи в рік коня – мандрівникам, бо кінь є символом свободи і переміщень у просторі?

Віра в прогнози цілком надається поясненню.

По-перше, передбачення часто є оптимістичними, а вірити в хороше приємно.

По-друге, навіть коли нічого хорошого не віщують, знати, що очікує попереду, завжди легше, ніж не знати: навіть до найгіршого можна підготуватися заздалегідь.

По-третє, ірраціональне походження передбачень дозволяє зняти зі себе відповідальність: все вирішують Марс, Меркурій і Телець. Або духи пращурів. Або карти Таро. Не важливо, хто, головне, що все вже вирішено наперед і пручатися немає сенсу. Ніхто не знає, як уплинути на рішення зірок.

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Розмаїття передбачень, утім, має перевагу: можна вибрати якесь на свій смак і до душі.

Можна обирати, у що вірити: погодитися з астрологом, що 2018 рік є "досить позитивною вібрацією для нашої країни", що "Захід не залишить України і буде підтримувати її курс на політичну самостійність і незалежність" або що "у травні 2018 року Україну чекають раптові позитивні події".

Правда, ті, хто читають передбачення до кінця, подеколи можуть розчаруватися: виявляється, що зорі тільки радять, а майбутнє країни все ж залежить від українців.

"Наполегливо працювати, змінюватись, змінювати погляди на політику доведеться мешканцям самостійно", – пишуть на сайті UkrainaToday.

Але найкраща порада полягає в тім, що людям варто "виховати в собі філософське ставлення до життя", бо "це і є та загальна програмна мета, яку визначили наші небесні куратори для всіх громадян України".

Якби українці досі листувалися паперовими листами і перевіряли свої поштові скриньки у темних, подеколи пошарпаних під’їздах, було би чудово у перші дні нового року знайти у скриньці короткий обнадійливий лист: "Дивіться на життя простіше. Ваші небесні куратори".

Людмила Смоляр, журналістка, спеціально для УП.Життя


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