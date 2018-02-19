Студентка медуніверситету Богомольця скоїла суїцид. Виш звинувачують, він відхрещується

Історія померлої першокурсниці медичного університету Богомольця не зможе залишити вас байдужими. Через її суїцид на акцію під виш уже вийшли активісти.

Акція від університетом Богомольця. Фото: Громадське

Трагедія трапилась 30 січня. 18-річна студентка Мукаддас Насирлаєва вийшла з університету і зникла безвісти.

Вона народилася в Туркменістані, у 2017 році вступила в університет Богомольця, хотіла стати стоматологом.

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Навчалась в англомовній групі, була старостою.

Адвокат родини Насирлаєвих та очільник діаспори туркменського народу Ровшанбек Розметов у Facebook заявив, що 30 січня, після прийому у заступника декана Тимохиної, Мукаддас не поїхала додому.

Вона відімкнула телефон, зайшла у метро на станції "Політехнічний інститут", вийшла на станції "Дніпро", пройшла вздовж набережної до моста Патона і зістрибнула у воду.

За його словами, деканат з роботи з іноземними студентами вчасно не подав документи Мукаддас у міграційну службу для отримання посвідки тимчасового проживання.

За тиждень до зникнення Посольство Туркменістану попросило дівчину принести завізовану деканом факультету заяву про сприяння у вирішенні цього питання.

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Адвокат стверджує, що заступниця декана Тетяна Тимохіна порвала заяву дівчини і повідомила їй, що нічого підписувати не буде.

Заплакану дівчину чекала її двоюрідна сестра, студентка ІІ курсу цього ж вишу. Батьки дівчини знали про проблеми з отриманням посвідки.

Через добу після зникнення студентки була написала заява в поліцію про зникнення.

Ще через два дні "завдяки друзям" близьким дівчини вдалося отримати доступ до відеозаписів метро.

15 лютого вони відшукали, на якій станції метро Мукаддас вийшла.

"Завдяки оперативній роботі заступника начальника Печерського управління поліції Гаврюлюка встановили, куди пішла Мукаддас. А потім поліція Києва і Солом'янського управління поліції підключились і встановили місце трагедії", – написав адвокат.

На цю ситуацію 19 лютого відреагував університет Богомольця.

На своєму сайті він розмістив заяву, що Мукаддас відрахували ще 17 грудня "через порушення міграційного законодавства", а 24 січня "їй було вдруге особисто повідомлено про підписання наказу про відрахування з університету".

"НМУ ім. Богомольця в "кращих" традиціях чиновників Радянського Союзу відрахував Мукаддас заднім числом. Вони пишуть, що за станом на 18.02.2018 р. не знають, що сталося з Мукаддас", – відреагував на заяву адвокат сім’ї дівчини.

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Наразі тіло дівчини ще не знайшли, столичні водолази продовжують пошукові роботи.

Згодом університет опублікував на своєму офіційному сайті заяву: "Керівництво НМУ імені О.О. Богомольця відсторонило від виконання обов’язків заступника декана по роботі з іноземними студентами Тетяну Тімохіну на час розслідування ситуації із зниклою студенткою НМУ".

Адміністрація вишу також запевнила, що всіляко сприятиме правоохоронним органам у розслідуванні зникнення Мукаддас Насирлаєвої, а в самому університеті "триває внутрішня службова перевірка".