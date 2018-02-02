День бабака: Тимко напророчив теплу весну. ВІДЕО

Під Харковом бабак-віщун не побачив своєї тіні, тому весна має прийти до України за шість тижнів.

– Весна, як сказала пані Доля, обов'язково прийде,– пожартував професор біологічного факультету ХНУ ім. Каразіна Віктор Токарський. – А бабак говорить, що через 6 тижнів буде тепла весна.

Фото: Depo.Харків

Пряму трансляцію вели "Новини "Сьогодення".

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Головного народного віщуна країни – бабака Тимка ІІІ – розбудили в селищі Гайдари на біостанції Харківського національного університету ім. Каразіна.

Тимко ІІІ – син попереднього головного бабака Тимка ІІ.

Тато "пішов на пенсію", тому його місію передали молодшому віщуну.

За повір'ям, якщо 2 лютого погода буде сонячною і бабак побачить свою тінь – зима буде довгою.

Якщо він своєї тіні не побачить, слід чекати ранньої та теплої весни.

Тимка також запитали, чи є життя на Марсі. Спочатку Тимко сказав, що є, потім передумав, на під час третьої спроби не обрав жодного варіанту.

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Традиція будити бабака для передбачення приходу весни прийшла до нас із США,.

Там День бабака є національним святом.