У Гройсмана розповіли, яких дефіцитних професій можна повчитися за держкошт

Кабінет міністрів розширив перелік дефіцитних професій, які отримають підтримку держави.
|Фото: Goodluz / Depositphotos
Тепер за держкошт вчитимуть ще й:
- зварників
- машиністів дорожньо-будівельних машин
- монтажників систем утеплення будівель
- слюсарів з механоскладальних робіт
- слюсарів-інструментальників
- та слюсарів-ремонтників.
Про це повідомляє прес-служба МОН.
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На 2018 рік у держбюджеті заклали майже 120 мільйонів гривень для підготовки кадрів за професіями загальнодержавного значення.
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Конкретно на ці 6 професій виділили близько 16 мільйонів гривень.
На решту, які уже були в переліку – близько 90 мільйонів.
Професії, які треба додати до списку, визначило МОН після моніторингу затребуваних професій у вересні-жовтні 2017 року.
Дефіцитні професії Кабмін визначав 16 листопада 2016. Спочатку там було 19 професій:
- Виноградар
- Бджоляр
- Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ
- Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ
- Моторист бурової установки
- Тістороб
- Верстатник деревообробних верстатів
- Живописець
- Верстатник широкого профілю
- Токар
- Фрезерувальник
- Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням
- Складальник корпусів металевих суден
- Монтер колії
- Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів
- Машиніст бурової установки (будівельні роботи)
- Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації
- Помічник машиніста тепловоза
- Помічник машиніста електровоза
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