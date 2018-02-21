У Гройсмана розповіли, яких дефіцитних професій можна повчитися за держкошт

Кабінет міністрів розширив перелік дефіцитних професій, які отримають підтримку держави.

Фото: Goodluz / Depositphotos

Тепер за держкошт вчитимуть ще й:

зварників

машиністів дорожньо-будівельних машин

монтажників систем утеплення будівель

слюсарів з механоскладальних робіт

слюсарів-інструментальників

та слюсарів-ремонтників.

Про це повідомляє прес-служба МОН.

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На 2018 рік у держбюджеті заклали майже 120 мільйонів гривень для підготовки кадрів за професіями загальнодержавного значення.

Конкретно на ці 6 професій виділили близько 16 мільйонів гривень.

На решту, які уже були в переліку – близько 90 мільйонів.

Професії, які треба додати до списку, визначило МОН після моніторингу затребуваних професій у вересні-жовтні 2017 року.

Дефіцитні професії Кабмін визначав 16 листопада 2016. Спочатку там було 19 професій:

Виноградар

Бджоляр

Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ

Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ

Моторист бурової установки

Тістороб

Верстатник деревообробних верстатів

Живописець

Верстатник широкого профілю

Токар

Фрезерувальник

Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням

Складальник корпусів металевих суден

Монтер колії

Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів

Машиніст бурової установки (будівельні роботи)

Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації

Помічник машиніста тепловоза

Помічник машиніста електровоза

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