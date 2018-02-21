У Гройсмана розповіли, яких дефіцитних професій можна повчитися за держкошт

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21 лютого 2018

Кабінет міністрів розширив перелік дефіцитних професій, які отримають підтримку держави.

 Фото: Goodluz / Depositphotos

Тепер за держкошт вчитимуть ще й:

  • зварників
  • машиністів дорожньо-будівельних машин
  • монтажників систем утеплення будівель
  • слюсарів з механоскладальних робіт
  • слюсарів-інструментальників
  • та слюсарів-ремонтників.

Про це повідомляє прес-служба МОН.

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На 2018 рік у держбюджеті заклали майже 120 мільйонів гривень для підготовки кадрів за професіями загальнодержавного значення.

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Конкретно на ці 6 професій виділили близько 16 мільйонів гривень.

На решту, які уже були в переліку – близько 90 мільйонів.

Професії, які треба додати до списку, визначило МОН після моніторингу затребуваних професій у вересні-жовтні 2017 року.

Дефіцитні професії Кабмін визначав 16 листопада 2016. Спочатку там було 19 професій:

  • Виноградар 
  • Бджоляр
  • Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ
  • Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ
  • Моторист бурової установки
  • Тістороб
  • Верстатник деревообробних верстатів
  • Живописець
  • Верстатник широкого профілю
  • Токар
  • Фрезерувальник
  • Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням
  • Складальник корпусів металевих суден
  • Монтер колії
  • Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів
  • Машиніст бурової установки (будівельні роботи)
  • Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації
  • Помічник машиніста тепловоза
  • Помічник машиніста електровоза

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