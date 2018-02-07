Коли батьки перестають бути супергероями. Психолог про 7 завдань підліткового віку

Раніше ви могли вирішити чи не всі проблеми дитини: купити новий рюкзак та порозмовляти з тими, хто ображає, підняти настрій морозивом чи виправити день походом в кіно.

Майже як супергерої, які одним махом вирішують негаразди – і все знову стає добре.

В підлітковому віці проблеми більшають. Їх вирішення вже не залежить від мами чи тата.

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Часто це перше велике розчарування: мої батьки неідеальні, вони не мають надзвичайних здібностей, тому не врятують мій світ.

Таке відкриття буває особливо болісним і ще довго підлітки виплескують свою образу на батьків за те, що ті – просто люди. Виглядає це збоку радше як агресія, гнів чи невихованість.

Щоб розвиватися далі, підліток має пройти відповідну кризу. На відміну від інших криз (1, 3 та 6 років) підліткова має більше завдань. На їх виконання йде декілька років.

В дитини почалися зміни в фізіології, вона оберігає свій простір від батьків, а її настрій часто змінюється? Скоріш за все, розпочався він, підлітковий вік.

Навіщо взагалі ця криза? Та які завдання стоять перед підлітками в цей період?

1 Збагнути, які норми та правила діють в світі навколо Реклама: Зникає просте бачення світу. Вже нема "добре-погане", "чорне-біле". Підліток розпочинає бачити ще й інші варіанти. Саме в цей період підліток достатньо спостережливий, аби зауважити, що часом дуже нелегко розрізнити, що та як працює. Коли слід піти на компроміс, а коли – наполягти на своєму? Чи брехня може бути виправданою? Про що краще не говорити, якщо хочеш справити позитивне перше враження про себе? Ще сотні подібних запитань щодня пролітають в їх головах. В цей період вони шукають свої відповіді та намагаються зрозуміти: а як взагалі влаштований цей світ?

2 Розвинути свою систему цінностей Якщо до підліткового віку було достатньо того, що: "Мама так сказала!" чи: "Тато завжди так робить", то зараз усе піддається критиці. Підлітку недостатньо знайомих йому з дитинства цінностей, які прижилися у вашій сім`ї. Він намагається знайти ті, що відповідають саме йому. Чи не вперше у цьому віці діти задають собі питання: "Ким я є? Яким/якою я є?". Невідомість лякає, тому часто підлітки згуртовуються, аби знайти відповіді на питання про життя. Впродовж певного часу вони можуть бути в групі однодумців, бо саме там розділяють його цінності. В новому оточенні тестує, чи насправді ряд речей є важливим, чи, може, ні, здалося. Ровесники мають приблизно таку саму кількість життєвого досвіду, схожий спосіб мислення, тому з ними легше порозумітися. Вони підтримують, допомагають підлітку будувати своє "я" та приймати себе. Більшою мірою, саме завдяки ровесникам підліток будує уявлення про свої сильні та слабкі сторони, завойовує статус серед однокласників. Статус є критичним, бо чим значимішим для ровесників почувається підліток, тим більш позитивно він думає про себе.

3 Зрозуміти, що батьки неідеальні Та й інші люди теж. Я сам/сама – неідеальний, і це – нормально. Приблизно до таких висновків доходить більшість підлітків. Біль від того, що батьки не є супергероями, змінюється пізнанням інших. З часом підлітку вдається бачити інших "без рожевих окулярів" – реалістично та чесно.

4 Навчитися будувати більш глибокі стосунки з іншими людьми Намагаючись більше зрозуміти про світ навколо, підлітки вчаться будувати більш глибокі стосунки. Це раніше можна було підійти до сусідки Оленки та запропонувати гратися разом, а зараз так не вийде. Треба постаратися, аби встановити з кимось довірливі стосунки та стати друзями.

5 Досягти емоційної незалежності від батьків Хоча фінансово підліток залежить від батьків, його прагнення бути самостійним – це нормально. Він вимагає, аби дорослі ставилися до нього на рівних, не сумнівалися в його рішеннях та словах. Бореться з батьками за більшу автономію. До прикладу, хоче гуляти з друзями не до 21, а до 23 години. Бунтує проти правил, які ви з ним узгодили раніше. Злиться та всіляко показує "Я вже дорослий!". Також він дуже хоче вберегти свій простір. Підліткам вкрай неприємно, коли батьки щось переставляють в їхній кімнаті чи копирсаються в речах. Таке закінчується сварками, образою чи замиканням в собі. Так відбувається, бо емоційно від хоче бути менш поєднаним з батьками. Це критично потрібно для дорослішання.

6 Розвинути відповідальність за свої вчинки Вміння взяти відповідальність за вчинене робить нас дорослими. В цей період розвивається розуміння причинно-наслідкових дій, що допомагає критично оцінювати наслідки сказаних слів чи дій. Все це може нелегко переживати людина, яка лише вчиться правил життя в дорослому світі, пробує та зазнає невдач. Проте обдумування та переосмислення призводить до унікальних, властивих лише цій людині, висновків. Це допомагає відчути і свою цінність, і свої обмеження.

7 Визначитися щодо професії Звичайно, в 13, 15 та часом навіть у 17 років це дуже непросто. Але підлітки думають про те: що мені вдається? Чи я хочу бути лікаркою, чи це батьки так сказати? Чого насправді хочу я? Правильних відповідей не існує. Та й вибір відповідей часто залежить від здібностей підлітка, можливостей сім`ї, затребуваності професії на ринку праці в найближчі роки.

Про те, як спілкуватися з підлітками, аби не ображати та не ранити їх, читайте у наступній статті "Підлітки: як знаходити спільну мову".

Марта Приріз, психологиня, спеціально для УП.Життя

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